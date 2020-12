S’exprimant sur World at One de BBC Radio 4, M. Allan a déclaré: «Ce qui sera différent s’il n’y a pas d’accord, c’est que de nombreux produits alimentaires sont soumis à des tarifs douaniers et des tarifs assez élevés. Dans les produits laitiers, le brie peut avoir un tarif supérieur à 40 pour cent.

«Je pense qu’il y aura un impact en termes de prix, car ces types de tarifs ne peuvent être absorbés ni par les producteurs ni par les chaînes de supermarchés, mais cela changera également la composition de ce que les gens mangent en moyenne.

«Les gens vont-ils manger autant de brie si cela coûte 40 pour cent de plus, ou vont-ils manger du cheddar produit localement?»

Il a ajouté que, si un accord était conclu, les questions relatives aux tarifs «disparaîtraient», bien qu’il puisse encore y avoir des problèmes concernant l’administration supplémentaire pour les «produits de compensation».

Le ministre du gouvernement, George Eustice, a déclaré que les prix augmenteraient en moyenne de moins de 2%, bien que pour certains articles, cela puisse être plus élevé.