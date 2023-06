Le chavirement d’un bateau d’excursion dans une grotte souterraine n’était pas le premier, selon l’agence ; un passager raconte son calvaire

LOCKPORT, NY – Peu de temps après qu’un bateau d’excursion se soit renversé lors d’une visite d’un système de caverne faiblement éclairé, laissant un passager mort, les membres d’un autre groupe se sont souvenus d’une expérience similaire lors de la même visite il y a huit ans et se sont demandé si quelque chose avait été fait depuis puis de rendre l’attraction plus sûre.

La nouvelle du chavirement de 2015 est apparue alors que l’enquête sur l’accident de lundi se poursuivait – et un passager qui a survécu à l’épreuve la plus récente a raconté comment il s’était battu pour respirer sous l’engin à l’envers.

Le bateau à fond plat transportant des travailleurs locaux de l’hôtellerie a chaviré lors d’une visite d’un tunnel d’eau souterrain historique au large du canal Érié dans la ville de Lockport, dans l’ouest de New York.

Huit ans plus tôt, les clients et le personnel de l’ancien Baker Victory Services se sont retrouvés à l’eau lorsque leur bateau a également chaviré, a déclaré John Pitts, porte-parole de l’agence, qui a depuis été rebaptisée OLV Human Services.

Peu de détails sur l’incident étaient disponibles, selon Pitts, qui est arrivé l’année suivante. Il a dit qu’il n’était pas clair si cela avait été officiellement signalé.

« J’aimerais en savoir plus, mais tout ce que je comprends, c’est qu’il y a eu un incident au cours duquel un bateau s’est retourné et notre personnel et diverses personnes ont aidé des personnes à sortir de l’eau pour se mettre en sécurité », a-t-il déclaré.

Lundi, un homme est décédé et 11 personnes ont été transportées à l’hôpital, la plupart avec des blessures mineures, après le chavirement du bateau d’excursion exploité par Lockport Cave Tours.

« Au moment où j’ai réalisé ce qui s’était passé, le bateau était au-dessus de moi et je ne pouvais pas trouver de poches d’air ou quoi que ce soit. Et j’essaie juste de respirer parce que je suis sous l’eau », a déclaré le survivant Daniel Morrissette à « Good Morning America » d’ABC dans une interview diffusée mardi.

Le passager décédé était également coincé sous le bateau. La police de Lockport l’a identifié mardi soir comme étant Harshad Shah. Une nécrologie en ligne de la chapelle funéraire MJ Colucci & Son Niagara a identifié Shah comme un résident de Niagara Falls âgé de 65 ans qui a été président du Budget Host Inn à Niagara Falls.

« Sa femme reste sous le choc, incapable de se réconcilier avec cet événement fatal qui s’est déroulé sous ses yeux », a déclaré un déclaration de la famille de Shah, tweetée par WRGZ, a dit. « Nous cherchons tous des réponses au pourquoi et au comment de cette tragédie. »

La mairesse de Lockport, Michelle Roman, a déclaré lors d’une conférence de presse que l’attraction, située à environ 32 kilomètres au nord-est de Niagara Falls, fonctionnait depuis le milieu des années 1970 sans incident.

C’est alors que Sheri Scavone a dit qu’elle « l’avait perdu ». Elle a dit que son fils, alors âgé de 15 ans, était sur le bateau qui a chaviré en 2015 et qu’il est toujours traumatisé par l’expérience dont il se souvient très bien.

« Heureusement, ce gamin savait nager et était fort », a déclaré Scavone par téléphone mardi, « mais il n’y avait rien à quoi s’accrocher, les côtés étaient glissants. Il faisait nuit noire. Le bateau a chaviré. »

À l’époque, Scavone ne se préoccupait que du bien-être de son fils, a-t-elle déclaré. Maintenant, elle souhaite ne pas avoir laissé tomber et est troublée que les tournées aient continué à fonctionner sans au moins distribuer des gilets de sauvetage.

L’opérateur du bateau d’excursion n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Samantha North a déclaré à The Buffalo News qu’elle participait également à la tournée de 2015 en tant qu’employée de Baker Victory.

Le bateau est devenu déséquilibré et a basculé au milieu de la visite, a-t-elle déclaré, après que les passagers ont été invités à se lever et à faire demi-tour pour le voyage de retour.

« Il semblait qu’il avait fallu une éternité » pour sortir de l’eau froide, a-t-elle dit, où les passagers, les sacs à main, les téléphones portables, les clés et d’autres effets personnels se sont retrouvés.

Elizabeth Morrissette, qui est apparue sur « GMA » aux côtés de son mari, Daniel, a déclaré que les gens paniquaient et criaient fort lundi alors qu’elle et les autres passagers étaient jetés à l’eau, ce qui, selon les responsables des urgences, se situait entre 5 pieds et 6 pieds de profondeur.

Certains passagers ont pu se mettre eux-mêmes en sécurité. Les équipes d’urgence ont utilisé un bateau pneumatique pour sauver environ 16 autres personnes, ont indiqué les pompiers.

La police de la ville de Lockport enquêtait sur l’accident. Le bureau du maire et le chef des pompiers n’ont pas répondu aux e-mails et aux SMS demandant une mise à jour mardi.

Les visites emmènent les visiteurs dans un bateau souterrain à travers un tunnel grossièrement creusé, qui a été creusé au XIXe siècle pour transporter l’eau du canal comme source d’énergie industrielle.

Carolyn Thompson, l’Associated Press