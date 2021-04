Un chauffeur-livreur SCOTS Tesco a reçu près de 18 000 £ après avoir été limogé pour s’être arrêté chez lui pour aller aux toilettes.

Billy Fitzsimmons a été stupéfait après avoir perdu son emploi, car il souffrait d’un certain nombre de problèmes médicaux et avait souvent besoin d’accéder à une salle de bain à très court préavis.

Le chauffeur-livreur Billy Fitzsimmons (non représenté) a été limogé par Tesco après s’être rendu chez lui pour aller aux toilettes Crédit: Alamy

Cependant, M. Fitzsimmons, de Kilmarnock, Ayrshire, a été informé qu’il ne pouvait pas utiliser les toilettes du personnel dans les magasins où il ne travaillait pas sans être accompagné, mais en raison de la nature de son état, il a décidé que ce n’était pas une option.

Il a décidé de résoudre le problème en rentrant chez lui, s’il était à proximité, et d’aller aux toilettes lorsqu’il faisait ses accouchements.

Un tribunal a appris que le géant des supermarchés interdisait aux employés de ramener les véhicules de l’entreprise chez eux, et lorsque ses employeurs ont découvert ce qu’il avait fait, ils étaient furieux du « mépris délibéré et de l’abus de la politique de Tesco » à un « niveau jamais vu auparavant ».

L’audience en Écosse a été informée que M. Fitzsimmons avait été diagnostiqué en 2018 avec une infection des voies urinaires et une hypertrophie de la prostate, ce qui signifiait qu’il devait utiliser les toilettes « de plus en plus fréquemment ».

Le tribunal a appris que toutes les fourgonnettes de livraison Tesco étaient équipées de systèmes de suivi qui enregistraient la vitesse et l’emplacement du véhicule toutes les cinq minutes.

Alors que la société savait que M. Fitzsimmons avait des problèmes de prostate, elle ne savait pas qu’il avait parfois des épisodes d’incontinence.

Tesco a refusé à M. Fitzsimmons d’utiliser les toilettes du magasin à moins qu’il ne soit escorté par le personnel Crédit: PA: Press Association

Lorsque les problèmes de santé de M. Fitzsimmon se sont progressivement aggravés, il a essayé d’utiliser d’autres magasins Tesco sur son trajet, mais à une occasion, on lui a dit que ce n’était pas le magasin dans lequel il était basé, il aurait besoin d’être accompagné jusqu’aux toilettes du personnel.

Le tribunal a appris que, compte tenu de la nature de son problème de santé, ce n’était pas une option.

Au lieu de cela, entre les accouchements, quand il était près de chez lui, il revenait et utilisait les toilettes là-bas.

Une fois qu’il l’avait fait, il s’asseyait dans la camionnette jusqu’à ce qu’il soit temps de se rendre chez le client suivant.

À certaines occasions, M. Fitzsimmons devait également rentrer chez lui parce qu’il avait besoin de changer de vêtements après un épisode d’incontinence.

Malgré ses graves problèmes de santé, il a toujours fait ses livraisons à temps et aucune plainte concernant son service n’a jamais été déposée.

Finalement, après avoir été amené à parler à son manager d’une question sans rapport, ses patrons ont découvert que sur une période de trois mois, M. Fitzsimmons s’était arrêté à son domicile 34 fois pour un total de 795 minutes.

Elle a décidé de mener une enquête formelle et a interrogé M. Fitzsimmons sur les écarts.

M. Fitzsimmons a expliqué toute l’étendue de ses problèmes de santé et a déclaré qu’il ne l’avait dit à personne car il était gêné.

Malgré son plaidoyer en faveur de la clémence, M. Fitzsimmons a été licencié pour faute grave pour «mépris délibéré et abus des procédures de Tesco par l’utilisation non autorisée de fourgons tesco.com».

Dans la lettre exposant les raisons de son licenciement, son manager a écrit: « Je pense qu’il y a eu un mépris total et un abus des politiques de Tesco à un niveau que je n’ai pas vu dans ma carrière. »

La juge de l’emploi Melanie Sangster a toutefois déclaré qu’au moment de son licenciement, Tesco était pleinement conscient que M. Fitzsimmon avait des problèmes urinaires et intestinaux.

Elle a ajouté: « Il était donc clair que [Mr Fitzsimmons] avaient de véritables problèmes de santé qui nécessitaient un accès facile aux toilettes.

« Cette facilité d’accès pourrait être garantie à [his] à la maison, mais pas ailleurs et était par conséquent, dernièrement, la raison de [him] rentrer chez lui pour utiliser ses propres toilettes, à des périodes où il aurait autrement été garé dans la zone locale.

« Aucun employeur raisonnable n’aurait congédié le prestataire pour avoir regagné son domicile pour utiliser ses propres installations dans ces circonstances. »

Fitzsimmons a obtenu gain de cause pour licenciement abusif et discrimination résultant d’un handicap.

Il a présenté une plainte distincte pour discrimination découlant d’un handicap et pour défaut de procéder à des ajustements raisonnables et congédiement injustifié, mais celles-ci ont été rejetées.

Le juge a ordonné à Tesco de payer 15 613 £ d’indemnisation et 2 020 £ supplémentaires pour blessure au sentiment.

