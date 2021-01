Un livreur Hermès a quitté son emploi après seulement deux jours car il devait passer 45 minutes par jour à trier des colis sans salaire, affirme-t-il.

Matt Solomons a travaillé deux équipes chez Deliveries247, une société basée à Greenford, au nord de Londres, qui est sous contrat avec Hermes.

Partageant des photos du dépôt en ligne, le jeune homme de 23 ans a déclaré que les colis étaient laissés «partout», y compris sur le sol humide, avant d’être «fourrés» dans des véhicules de livraison.

Rejoignant l’entreprise moins de deux semaines avant Noël, M. Solomons a déclaré qu’il lui avait fallu 45 minutes pour trier les colis dans son véhicule – le temps qu’il prétend n’avoir pas été payé.

Les colis qui devaient être livrés quelques jours avant Noël ont été laissés sur le sol humide à l’extérieur de Delivery247 – société sous contrat avec Hermes – selon un transporteur qui a quitté son emploi après seulement deux jours

Il a expliqué: « Vous sortez votre tour assigné à votre voiture, et vous devez scanner tous ces colis et idéalement les commander afin que vous puissiez les charger efficacement.

«Cela prend environ 30 à 45 minutes, voire plus, et tout cela n’est pas rémunéré.

« Chacun de ces colis vaut 50 pence et les cartons coûtent 1 £, donc avant même de les livrer, vous devez vous efforcer de les trier.

« Pour moi du moins, cela semblait être beaucoup de travail non rémunéré, et vous voulez le faire le plus rapidement possible, sinon vous perdez littéralement du temps et de l’argent.

« De plus, ce n’est évidemment pas très beau quand vous avez les colis par terre et que vous essayez de les ranger dans votre voiture. »

L’ancien coursier affirme n’avoir pas été payé pour son premier quart de travail le 16 décembre, au cours duquel il a livré 20 colis, car cela comptait pour sa formation.

Matt Solomons affirme qu’il n’a pas été payé pour ses 20 premières livraisons ou pour le tri des colis pendant 45 minutes, au cours de ses deux jours de travail dans un service de livraison à Greenford, au nord de Londres.

Le jeune homme de 23 ans a partagé des photos du bureau de tri en ligne, les utilisateurs choqués des médias sociaux qualifiant les images de « méprisables »

S’exprimant aujourd’hui, il a déclaré: « Même si j’ai livré 20 colis pour eux, certains d’entre eux étaient destinés à Hermès.

« Cela signifie que si je n’avais pas refusé de livrer une autre heure le premier jour, cette tournée aurait également été non rémunérée.

« Pour moi, ils ont essayé de me tromper en leur donnant du travail gratuit et cela m’a vraiment envoyé.

«Je m’en fichais de perdre de l’argent, c’était plutôt le principe d’essayer de profiter de moi comme ça.

Après avoir partagé des images du dépôt en ligne mardi, les utilisateurs des médias sociaux étaient en colère, car une personne a déclaré que les scènes étaient « diaboliques ».

Un autre a ajouté: « L’une des pires entreprises avec lesquelles j’ai traité. »

Et un autre a plaisanté: « Est-ce mon prochain colis qui a disparu? »

Suite au contact de la presse, Deliveries247 a confirmé que Matt sera payé pour son quart de travail.

Cependant, l’ancien courrier a exprimé des doutes sur leur motivation, il a déclaré: « La femme qui m’a embauché a déclaré que c’était le grand sujet au dépôt en ce moment.

« Ils n’aimaient pas que je sois rendu public, plutôt que de me plaindre en interne, mais je voulais juste partager mon expérience.

«Ils disent que je serai payé le premier jour, mais cela contredit ce que mon directeur direct a dit.

Une porte-parole de Deliveries247 a déclaré: « Une fois la formation de base terminée, les chauffeurs ont la possibilité de passer en direct en livrant jusqu’à 20 colis maximum, ce que Matt avait accepté de le faire.

«Chez Deliveries247, nous ne faisons pas pression sur nos chauffeurs pour qu’ils fassent du travail supplémentaire, mais lorsque Matt est revenu au dépôt, il a eu la possibilité de livrer plus de colis.

Deliveries247 a depuis confirmé que M. Solomons sera payé pour les 20 colis qu’il a livrés, après avoir initialement refusé de le payer en affirmant que cela faisait partie de sa formation.

« J’ai parcouru notre boîte de réception des livraisons et je ne trouve aucun e-mail de Matt Solomons concernant sa démission.

« Tous les colis scannés et livrés sous le numéro de chauffeur Matt Solomons seront calculés et le paiement sera effectué le mardi 12 janvier 2021 sur le compte bancaire qu’il a fourni.

« J’en ai déjà discuté avec Matt plus tôt dans la journée qui s’est sincèrement excusé pour son comportement envers le code de conduite Hermes / Deliveries247 et avait accepté de supprimer le message des médias sociaux. »

Cependant, Matt dit qu’il s’est simplement excusé pour la « détresse » causée par le message et qu’il a été supprimé contre sa volonté.

Une porte-parole d’Hermès a déclaré: « M. Solomons n’a pas de contrat avec Hermès, mais il a peut-être fourni des services à l’un de nos coursiers indépendants, qui serait responsable de son paiement et de ses conditions commerciales.

«Nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage un différend entre deux parties indépendantes. ‘