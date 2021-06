Le chauffeur-livreur d’Uber Eats s’effondre en larmes après avoir reçu un pourboire de 1,19 $ et demande « comment suis-je censé survivre ? »

UN chauffeur-livreur ÉMOTIONNEL Uber Eats a plaidé pour que les clients donnent davantage de pourboires aux travailleurs après avoir demandé comment il était « censé survivre » avec de faibles pourboires.

Smithson Michael a fondu en larmes dans une vidéo TikTok après avoir conduit pendant plus d’une heure, pour ne recevoir que 1,19 $.

Smithson Michael essuie ses larmes en demandant comment il est « censé survivre » avec un pourboire de 1,19 $ Crédit : deliveryguy100/Tiktok

Le chauffeur-livreur a supplié les clients de donner plus de pourboire Crédit : deliveryguy100/Tiktok

Les larmes coulant sur ses joues, M. Michael – qui publie sur le réseau populaire sous le nom de @deliveryguy100 – a raconté son expérience de travail pour les services de livraison de nourriture aux États-Unis.

Dans un clip filmé depuis sa voiture, il déclare : « J’aimerais que les gens sachent ce que c’était que de livrer Uber Eats, Postmates, DoorDash, toutes ces entreprises.

« Je viens de passer une heure à conduire pour 1,19 $ de pourboire. Est-ce que ça vous ferait mal à tous de nous donner un pourboire, de nous jeter cinq dollars ?

« J’ai reçu un pourboire de 1,19 $ et 2 $ de l’application. Qu’est-ce que c’est ? Ce n’est même pas suffisant pour couvrir l’essence.

« Comment suis-je censé survivre comme ça ?

« Sans-abri ? Je suis là. Ceci et je suis assis ici et c’est parti, quatre mois de retard. Il n’y a aucun moyen que je puisse payer pour ça. »

Michael a déclaré qu’il « souhaite que les gens sachent ce que c’est » d’être chauffeur-livreur de nourriture Crédit : Reuters

Essuyant les larmes en parlant, M. Michael a exhorté les gens à donner davantage de pourboires aux chauffeurs, ajoutant qu’il souhaitait qu’ils « comprennent à quoi cela ressemble ».

« Tout s’est effondré sur moi et je n’ai pas été en mesure de subvenir à mes besoins, de subvenir à mes besoins et ce sont des services essentiels », a-t-il déclaré.

« Je souhaite juste que les gens sachent à quoi cela ressemble, je souhaite qu’ils comprennent ce que c’était que de conduire pour ces services. »

La vidéo TikTok a été visionnée plus d’un million de fois, avec plus de 12 700 téléspectateurs qui ont commenté le clip après avoir tiré sur leur cœur.

« Dites-le avec moi : LES GENS MÉRITENT UN SALAIRE VIVABLE ET NE COMMANDEZ PAS SI VOUS NE POUVEZ PAS POURBOIRE », a écrit l’un d’eux.

Un autre a sonné: « Je crie après les gens qui commandent de la nourriture via DoorDash et tel DAILY mais ne donne pas de pourboire !! C’est super bizarre et insultant. »

Mais alors que certains ont exprimé leur sympathie pour le chauffeur, d’autres ont défendu les petits pourboires et ont déclaré que les entreprises devraient payer plus de salaires.

L’un d’eux a écrit: « Je peux à peine offrir de la nourriture à mon frère. »

Un autre a ajouté: « Je ne comprends pas pourquoi les gens essaient de blâmer les clients lol. »

Un troisième a déclaré: « Je souhaite que ces entreprises paient davantage leurs travailleurs car elles DEF ont l’argent pour s’opposer au client. »