Le chauffeur-livreur de Sainsbury’s « a uriné dans une bouteille dans une camionnette et l’a laissée à côté de la nourriture du client »

Un chauffeur-livreur de SAINSBURY aurait uriné dans une bouteille dans sa camionnette et l’aurait laissée à côté de la nourriture d’un client.

La camionnette était pleine de courses de clients à l’époque, attendant d’être livrées aux foyers de la région de Grimsby, a-t-on affirmé.

Le chauffeur-livreur aurait pissé dans une bouteille et l’aurait laissée près des magasins des clients Crédit : Alamy

Le chauffeur aurait fait ses tournées de livraison lorsqu’il a décidé d’utiliser une bouteille vide pour se soulager.

Il est entendu que la bouteille pleine de son pipi a ensuite été placée à l’intérieur d’un conteneur vide.

Et les autres conteneurs auraient été remplis des achats des clients – dont certains étaient frais et en vrac dans les conteneurs, rapporte GrimsbyLive.

Le chauffeur n’a été pris en défaut qu’après qu’un deuxième livreur a repris la camionnette lors du prochain quart de travail, a-t-on affirmé.

Un porte-parole de Sainsbury a déclaré : « Tous nos collègues sont formés pour répondre à des normes d’hygiène strictes.

« L’incident a eu lieu plus tôt cette année et des mesures immédiates ont été prises à l’époque. »

Plus tôt cette année, un client HelloFresh horrifié a obtenu plus que ce qu’il avait prévu – lorsqu’il a reçu une bouteille d’urine pleine dans le cadre de sa commande de nourriture.

Oliver McManus a reçu sa livraison du dimanche matin de la société de kits de repas et a découvert qu’une bouteille contenant un liquide d’apparence douteuse avait été jetée avec.

Parmi son bœuf hoisin, son poulet épicé au yaourt et les fiches de recettes qui l’accompagnent, il y avait « quelqu’un en bouteille p*** ».

Un porte-parole de HelloFresh a déclaré : « Nous sommes vraiment horrifiés et désolés que le client ait reçu l’article incriminé.

« Compte tenu de la nature totalement inacceptable, nous enquêtons de toute urgence, avec notre société de livraison, sur la manière dont une boîte ouverte contenant cette bouteille a été livrée.

Nous nous sommes excusés directement auprès de M. McManus et avons offert un geste de bonne volonté approprié. Nous travaillons dur pour faire tout notre possible pour que cela ne se reproduise plus. »

