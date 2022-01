Le chauffeur-livreur de Currys limogé pour des «textes effrayants» aux clientes s’exprime et affirme qu’il «a tout perdu du jour au lendemain»

Un chauffeur-livreur de CURRYS qui a envoyé des messages « effrayants » aux clients s’est plaint d’avoir été limogé et que sa petite amie l’ait jeté.

Le chauffeur – « Jordan » – a échangé des messages affectueux sur le bondage et les trios avec une femme à qui il pensait avoir livré une machine à laver – mais c’était en fait son fiancé.

Ryan Saeger (à gauche) s’est fait passer pour Kacey Wheeler 9right) pour répondre aux messages de « Jordan » Crédit : Kennedy News

Jordan a échangé des textos séduisants avec Ryan – qui se faisait passer pour sa fiancée enceinte Crédit : Kennedy News

Ryan Saeger de Bradford, West Yorks, a répondu aux messages, qui étaient destinés à sa partenaire enceinte Kacey Wheeler, 21 ans, et s’est plaint à Currys du chauffeur.

Se faisant passer pour sa fiancée enceinte de six mois, Ryan a commencé à discuter avec Jordan – qui s’est vanté d’être un ancien « mauvais garçon » de la prison et a suggéré avec effronterie qu’ils devraient « se rencontrer pour régler cette laveuse ».

Dans le chat, Ryan, 22 ans, a même demandé à Jordan d’être son papa de sucre après s’être vanté de gagner 36 000 £ par an.

Jordan avait initialement envoyé un message pour lui demander s’il pouvait conserver le numéro après la livraison, croyant à tort que c’était celui de Kacey.

Lorsque le chauffeur de Currys a essayé de continuer la conversation le lendemain, Ryan l’a brusquement coupé en disant « va te faire foutre maintenant, je m’ennuie » et a révélé que Jordan avait en fait parlé au fiancé de Kacey pendant des heures.

Mais le chauffeur, qui avait utilisé le nom inventé de Jordan, se plaint maintenant qu’il a été « piégé » et se plaint d’avoir été limogé – et également largué par sa petite amie.

Dans une tournure bizarre, le chauffeur affirme également que Kacey « implorait » son attention à cause de la façon dont elle était habillée dans sa propre maison.

Il a déclaré au Manchester Evening News: « J’ai un oiseau. Ma relation a été détruite à cause de cela. J’ai tout perdu du jour au lendemain.

« J’ai été piégé. Je suis allé chez cette jeune fille à Bradford et évidemment, elle le voulait. Elle l’a affiché.

« Nous avons mis deux articles dans sa maison et elle a demandé si nous étions en panne pour l’installation et j’ai dit non, puis elle a demandé si je pouvais revenir après le travail et l’installer, mais j’ai dit » non, pas vraiment « .

« Je suis monté dans la camionnette et j’ai dit à mon pote ce qu’elle avait dit, et il m’a dit de lui envoyer un message ceci et cela.

« Alors j’ai commencé à lui envoyer un message et nous avons inventé le nom de Jordan. Elle voulait vraiment que je la contacte.

Elle le voulait. Elle le suppliait. Comment s’attendait-elle à ce que je revienne après le travail si je n’avais pas le numéro pour la contacter ?

« Si tu avais vu cet oiseau, les seins sortis, les pattes dehors, tout le monde, et qu’elle te dit ‘Pouvez-vous revenir après le travail ?’, vous le feriez.

« Ma copine l’a vu et évidemment ce n’est pas bon. J’ai dit que c’était une blague avec les gars dans le van, mais elle ne m’a pas encore pardonné.

« Si elle ne l’affichait pas comme ça, je n’en aurais pas besoin. »

Kacey a rejeté les affirmations, qualifiant Jordan de « dégoûtant » et ajoutant: « Je n’arrive pas à croire qu’il ait le culot de s’asseoir et de dire ça. C’est peut-être ce qu’il a dit à sa petite amie pour la reconquérir. Je suis désolé pour elle. »

Elle a également dit qu’elle portait des leggings et un pull – contrairement à l’affirmation de Jordan selon laquelle elle portait des vêtements révélateurs.

Et une autre femme, Jessica, s’est également manifestée pour dire qu’elle pensait avoir également reçu un message de Jordan.

Elle a accusé le chauffeur d' »utiliser Currys comme Tinder ».

Jessica a dit qu’il lui avait également demandé si elle vivait chez elle à Newsome, West Yorks, qu’elle partage seule avec son jeune fils.

Il utilise Currys comme Tinder Jessica

Elle a expliqué que Jordan avait aidé à retirer un panneau de son placard pour installer correctement son réfrigérateur dans sa cuisine et qu’elle « avait l’impression qu’il m’aimait ».

Ensuite, elle a reçu un message lui demandant comment elle aimait son nouveau réfrigérateur, mais elle l’a simplement ignoré.

Jessica dit qu’elle prévoit maintenant de bloquer son numéro après avoir vu l’histoire de Kacey.

Elle a déclaré: « Il devrait passer plus de temps à essayer de faire son travail correctement.

« Il est apparu comme le genre de gars qui, peu importe si vous aviez un partenaire ou non, il s’en ficherait. Il tenterait toujours sa chance. Je ne pense pas qu’avoir un partenaire importerait. »

Adressant les messages à Jessica, il a déclaré: « J’ai travaillé avec quelqu’un de différent à l’époque.

« C’était moi qui envoyais un message mais c’était un rire. Nous étions juste en train de déconner dans la camionnette comme le font les gars.

« Personne ne dit que ça va. C’est comme ça. Je ne le referais pas. Je n’essayais pas de les mettre mal à l’aise. »

Un porte-parole de Currys a déclaré: « Nous étions très inquiets d’apprendre les expériences de Mme Wheeler et de Mme Hickling.

« Nous sommes directement en contact avec eux et notre priorité immédiate est de nous assurer que leurs préoccupations sont prises en compte.

« Nous reconnaissons le privilège et la responsabilité qui accompagnent la livraison au domicile de nos clients et nous nous attendons à ce que toutes les équipes de livraison, y compris nos partenaires de livraison, traitent nos clients avec le plus grand respect.

« Nous avons lancé une enquête immédiate sur la question et pouvons confirmer que la personne impliquée ne livre plus pour Currys ou ne travaille plus pour notre partenaire de livraison.

« Nous renforçons nos procédures solides avec nos partenaires de livraison pour garantir que les normes de conduite les plus élevées que nous attendons soient toujours respectées. »