Le chauffeur israélien RAMS Palestinien après que la voiture aurait été bombardée de pierres à Jérusalem-Est (VIDÉO GRAPHIQUE)

Des images de vidéosurveillance montrent un groupe de personnes poursuivant une automobile blanche. Le véhicule s’arrête et tente de reculer après que la route est encombrée par d’autres voitures. Après avoir frappé les pauses, quelqu’un essaie d’ouvrir la portière du passager arrière de la voiture, tandis que d’autres semblent bombarder le véhicule de pierres. L’automobile recule alors, disparaissant brièvement de la vue. Quelques secondes plus tard, il accélère et dévie sur le bord de la route, écrasant un homme debout dans la rue, qui semble avoir participé à l’attaque. L’individu fonce en arrière et atterrit sur le sol avant de se lever précipitamment et de s’en aller en boitant. Une foule se forme alors autour de lui et l’éloigne.

Des images de vidéosurveillance montrent le moment où le conducteur israélien a été attaqué par des Palestiniens lançant des pierres, alors qu’il y enfonce son véhicule. pic.twitter.com/7S2aDSFrjH – Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 10 mai 2021

Le véhicule a heurté une barrière, tournant partiellement sur le côté. Une foule a alors encerclé la voiture et a commencé à lui lancer des pierres. Quelques instants plus tard, un policier israélien est arrivé sur les lieux, dégainant son arme et dispersant la foule. L’officier aurait tiré un coup de semonce pour éloigner les gens.

Une vidéo prise au sol montre le moment où la voiture a percuté l’homme. Dans un autre clip, le policier israélien a pu être vu en train de garder le chauffeur ensanglanté d’un groupe d’émeutiers.

Suivi: Vidéo montrant un véhicule de colon israélien éperonnant accidentellement un Palestinien après avoir été lapidé par un groupe de Palestiniens devant Lions Gate; La situation est très tendue dans les zones pic.twitter.com/Anzf4hdH2Q – Focus local – Alertes de sécurité (@ LocalFocus1) 10 mai 2021

Plusieurs jeunes Palestiniens ont été blessés au milieu du chaos, selon les médias locaux. Le conducteur, ainsi qu’un passager de sa voiture, ont été légèrement blessés.

Scène dramatique de Lion’s Gate après l’incident de percussion. La police a extrait le chauffeur israélien de la foule palestinienne dans laquelle il venait de percuter. pic.twitter.com/OOhu6TBKQ2 – Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 10 mai 2021

On ne sait pas pourquoi la voiture a été choisie. À en juger par les images de vidéosurveillance, les autres véhicules sur la route n’ont pas été visés.

L’incident choquant s’est produit lundi lorsque les forces israéliennes ont attaqué la mosquée Al-Aqsa sur le mont du Temple à proximité (connu sous le nom de Haram al-Sharif par les musulmans), faisant des centaines de blessés. Les autorités israéliennes disent que l’ordre a été rétabli dans la région.

Jérusalem a été secouée par plusieurs jours de violence, résultant de la colère grandissante face aux projets d’expulsion forcée des familles palestiniennes des terres situées à l’intérieur des sections annexées de Jérusalem-Est. Le territoire sera remis aux colons juifs.

