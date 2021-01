Un conducteur sans permis dont le véhicule incontrôlable aurait heurté et tué deux frères dans un accident d’horreur s’est effondré en larmes après qu’un magistrat a ordonné qu’il reste en prison.

Jacob Steven Donn a sangloté alors qu’il s’était vu refuser la mise en liberté sous caution par le tribunal local de Dubbo mardi, une semaine après que la voiture qu’il conduisait a heurté Sheldon, 6 ans, et Shane Shorey, 7 ans, sur Warne Street à Wellington, dans le centre-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud.

Donn, 25 ans, aurait fui les lieux à la suite de l’accident, qui a également vu Shaylene Frail, 34 ans, la mère des deux garçons, souffrir de blessures à la colonne vertébrale et leur ami de la famille Mataya Ah See, 10 ans, perdre une jambe.

Accusé de 14 infractions, y compris la conduite dangereuse entraînant la mort, Donn aurait fait des dérapages et des burn-out dans les instants précédant l’accident.

Le procureur de la police, Michelle Bartlett, a déclaré au tribunal qu’il conduisait délibérément mal et avait « un mépris manifeste des règles ».

«Les actions de l’accusé… étaient intentionnelles», a-t-elle déclaré, rapporte The Dubbo News.

L’avocat de la défense de Donn, Ivy Johnson, a déclaré au tribunal que son client avait pris la responsabilité de ses actes et avait accepté qu’il était le chauffeur.

Elle a déclaré qu’en dépit des allégations selon lesquelles il avait fui les lieux, il n’avait pas sauté la ville.

Mais la magistrate Theresa Hamilton a refusé sa demande de mise en liberté sous caution, disant au tribunal qu’il était juste de considérer Donn comme un risque de fuite potentiel.

La police allègue que Donn effectuait des burn-out sur Warne Street lorsqu’il a perdu le contrôle, a monté la gouttière et a frappé le groupe de cinq piétons.

« Bien qu’il ait une histoire très limitée en tant qu’adulte, il est préoccupant qu’il ait déjà été traité pour conduite sans permis », a-t-elle déclaré au tribunal.

Compte tenu de son non-respect du fait qu’il n’a pas de permis et n’est pas autorisé à conduire, il existe également un risque qu’il commette d’autres infractions graves et mettra en danger la sécurité de la communauté.

«Les faits décrivent les manœuvres dangereuses entreprises par le défendeur avant l’impact. Il me semble que dans toutes les circonstances, il y a des risques qu’il ne comparaisse pas s’il est mis en liberté sous caution.

Donn a été soutenu au tribunal par son arrière-grand-mère Dawn Donn, qui l’avait accueilli comme un jeune garçon et l’avait élevé, et sa grand-tante Tracey.

Devant le tribunal, Mme Donn a déclaré à l’ABC: « Je l’aime et je le soutiens. Il me manque à chaque minute de chaque jour.

Mme Donn a déclaré la semaine dernière au Daily Mail Australia que son arrière-petit-fils lui avait rendu visite à peine une heure avant l’accident.

«Je suis dévasté, je suis vraiment désolé pour ces garçons et Jacob l’est aussi. Il adore les enfants, dit-elle.

«Je lui ai parlé au téléphone, il m’a appelé deux fois. Il est bouleversé, il pleure tout le temps.

« Il était ici hier vers 15 heures-16h30 … c’était comme d’habitude, et quand il est venu ici hier, nous lui avons dit de sortir de la voiture, vous ne devriez pas conduire, mais il n’a pas écouté.

Joseph Shorey (photo ci-dessus) visite les lieux où ses deux fils ont été tués mardi dernier

Vendredi, lors de ce qui aurait dû être la fête du huitième anniversaire de Shane, sa famille et ses amis ont fait leurs adieux au petit garçon dans une piscine locale à Dubbo.

La famille et les amis se sont réunis pour un adieu émotionnel à Shane Shorey qui a été tué dans un accident de voiture d’horreur mardi

«Il est tellement triste. C’est un gentil garçon aimant, il n’a que nous. Je pourrais ne plus jamais le revoir dans cette maison s’il va en prison.

Shayleen Frail et ses fils, Shane et Sheldon, venaient de quitter le centre de loisirs de Wellington lorsqu’ils auraient été heurtés par une berline Holden incontrôlable conduite par Donn.

Mme Frail a été transportée par avion à l’hôpital Westmead de Sydney, tandis que Shane et Sheldon sont décédés sur les lieux.

Leur ami de la famille âgé de 10 ans a également été transporté par avion à Sydney où il a subi une intervention chirurgicale pour amputer sa jambe.

Un autre enfant, 9 ans, n’a subi que des blessures mineures dans l’accident.

Sur les lieux mercredi dernier, à peine 24 heures après l’accident, Joseph Shorey a rendu visite à ses deux fils et lui a rendu un hommage émouvant.

M. Shorey avait vu ses fils pour la dernière fois lundi lorsqu’ils lui avaient dit qu’ils l’aimaient et qu’ils le verraient dans quelques semaines à leur retour dans le Queensland, où ils vivaient.

« Je ne les ai vus que la veille et ils m’ont fait de gros câlins et câlins et ont dit: » Papa, on t’aime, on se reverra le 17 « , a déclaré M. Shorey.

«Maintenant, j’ai perdu mes deux plus jeunes garçons.

« Sheldon était un petit spectacle, toujours comme » regarde-moi, regarde-moi « , mais il est un peu mignon – toutes les filles l’aimaient. »

Shayleen Frail a été coincée contre une clôture par le Holden alors qu’elle sortait de la piscine avec ses deux fils, un ami de la famille et un autre garçon. Elle reste à l’hôpital dans un état stable

Les habitants de Wellington déposent des fleurs et des jouets sur les lieux de Warne St où Shane et Sheldon ont été tués

La tragédie a choqué la communauté soudée du pays de la Nouvelle-Galles du Sud, où les habitants ont afflué sur les lieux avec des ballons et des ours en peluche.

Donn n’avait jamais détenu de permis de conduire mais aurait tout de même pris le volant de cette berline Holden mardi après-midi

Vendredi dernier, ce qui aurait été le huitième anniversaire de Sheldon, sa famille s’est réunie à la piscine Dubbo pour célébrer en sa mémoire.

Des ballons épelant son nom ont été lâchés dans le ciel et son père a dit aux personnes présentes que c’était la fête dont il avait rêvé.

Dans des images réconfortantes partagées sur Facebook, M. Shorey a allumé les bougies sur le gâteau d’anniversaire de son défunt fils pendant que d’autres enfants du groupe chantaient Happy Birthday.

Une page GoFundMe créée pour aider M. Shorey à payer les funérailles de ses deux garçons a jusqu’à présent reçu plus de 23 500 $.