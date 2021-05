Le chauffeur de taxi de Delhi remporte des applaudissements pour avoir aidé une femme âgée à se rendre dans les installations de Covid et à organiser une bouteille d’oxygène

Bien que l’époque du COVID-19 ait été difficile pour notre société, nous sommes également tombés sur certaines des histoires les plus réconfortantes de personnes faisant tout leur possible pour s’entraider. Dans une autre histoire partagée par la journaliste Rituparna Chatterjee sur Twitter, un chauffeur de taxi d’Uber est venu à son secours alors qu’elle essayait de trouver un hôpital pour sa mère COVID positive. Elle a partagé une capture d’écran de sa conversation WhatsApp avec ce pilote où il est vu vérifier la santé de sa mère et lui donner l’espoir que tout ira bien bientôt.

Dans un fil Twitter, Chatterjee a décrit en détail son expérience avec ce lecteur Uber. Elle écrit qu’après avoir échoué à trouver une ambulance pour emmener sa mère dans un établissement COVID dans la banlieue de Delhi, elle a décidé de chercher un taxi. Sa mère en était à son 12e jour de COVID et les niveaux d’oxygène étaient à 80. Cependant, au moins 4 chauffeurs de taxi ont refusé d’aller et ont annulé le trajet. Alors, quand elle a réservé un taxi pour la 5e fois, elle a immédiatement appelé le chauffeur et lui a dit la situation pour confirmer. Le chauffeur est non seulement venu la chercher, mais il les a également aidés avec la bouteille d’oxygène et les a conduits à l’établissement. Il y attendit que les formalités soient terminées.

Le lendemain, lorsque Chatterjee a dû déplacer sa mère dans un hôpital depuis l’établissement COVID, le chauffeur d’Uber est venu l’aider. Après avoir fait admettre sa mère à l’hôpital, il a laissé Chatterjee chez lui tard dans la maison.

Le chauffeur a refusé de prendre l’argent et a déclaré qu’il était payé «trop» pour le travail humanitaire qu’il accomplissait. Il a dit à Chatterjee qu’il avait lui-même eu le COVID l’année dernière et s’était même fait vacciner, donc il ne le craint pas maintenant.

Sujet: C’est l’histoire d’un pilote Uber avec un cœur et une compassion exceptionnels. Le 28 avril, quelques bons amis m’ont aidé à obtenir un lit urgent pour ma mère (elle est allée dans trois hôpitaux maintenant). Son oxygène était à 80 et plongeait. Nous avions un cylindre. Nous avons dû la déplacer. pic.twitter.com/c96ut02Qd9– Rituparna Chatterjee (@MasalaBai) 12 mai 2021

La section de réponse du fil de tweet a été inondée de commentaires des gens applaudissant le pilote. Les gens se sont réunis et ont demandé à Uber de le récompenser pour ses services exceptionnels. Voici quelques-unes des réactions à cette histoire réconfortante.

Un fil brillant et humain. Tout au moins, @Uber_India doit définitivement et convenablement récompenser cette personne. Il est un véritable être humain, par-dessus tout. – Param-Atma Nirbhar (@mesambit) 12 mai 2021

Il a pratiqué les conseils de NEKI KAR DARIYA MAIN DAAL. Les prières sincères de votre mère le protégeront dans ses temps d’épreuve. Chaque être humain est soumis par Allah à des moments difficiles pour tester sa foi, voir quelles mains secourables n’obtiennent la récompense que de Lui. Exemple pratique pour tous – Tariq A. Plutôt, IIS (@ TariqRather_786) 12 mai 2021

Le fil entier a rendu mes yeux humides. Lire à leur sujet me fait sentir que tout n’est pas perdu dans le pays. La compassion est toujours là avec les gens. Je suis sûr qu’il ne l’a pas fait en pensant qu’il sera récompensé. Un vrai gentleman et un être humain. – Subrajit Basu (@subrajitbasu) 12 mai 2021

Ce chauffeur de taxi est vraiment un héros dont nous avons besoin actuellement.

