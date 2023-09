Le chauffeur de bus Stephen Shrimpton « avait des problèmes médicaux au volant » avant l’accident du M53 qui a tué l’écolière Jessica Baker, 15 ans

Le chauffeur de BUS Stephen Shrimpton aurait eu des problèmes médicaux au volant avant l’accident du M53 qui l’a tué ainsi que Jessica Baker, une écolière de 15 ans.

Le bus transportant des élèves du lycée Calday et du lycée pour filles de West Kirby s’est renversé sur la M53 ce matin.

Stephen Shrimpton est décédé lorsque le bus qu’il conduisait s’est renversé

L’écolière Jessica Baker a également été tuée Crédit : PA

Le bus s’est renversé à 8h ce matin Crédit : PA

Le conducteur du bus a été nommé par sa famille comme étant Stephen Shrimpton, père de deux enfants.

Dans un appel GoFundMe, sa belle-sœur a déclaré qu’il « avait souffert de problèmes médicaux au volant ».

Une jeune fille de 15 ans décédée aux côtés du conducteur s’appelle Jessica Baker.

La police du Merseyside a déclaré : « Jessica Baker est malheureusement décédée des suites de la collision sur la route M53 en direction nord plus tôt dans la journée.

« La famille de Jessica a demandé que leur vie privée soit respectée pour le moment et toute mise à jour de leur part sera publiée via le bureau de presse de la police de Merseyside, le cas échéant. »

L’accident s’est produit peu après 8 heures du matin près de Birkenhead, dans le Merseyside, et a vu l’autocar se retourner sur le côté après être entré en collision avec une voiture.

Des témoins rapportent avoir vu des écoliers s’enfuir par la vitre arrière brisée du bus tandis que leurs copains traumatisés voyageant dans un deuxième bus regardaient avec horreur.

Un secouriste qui s’est précipité sur les lieux a raconté qu’une jeune fille qui pleurait après avoir déclaré que l’accident était « très effrayant » et a affirmé « je pensais que j’allais mourir ».

Il a déclaré à MailOnline : « Elle pleurait à chaudes larmes. Elle était sous le choc et a dit que c’était horrible et très effrayant. Je pense que certains des enfants les plus âgés l’ont aidée.

« Elle a dit qu’elle pensait qu’elle allait mourir dans le bus. »

Il a ajouté : « Le bus était en désordre. Les enfants étaient sous le choc. Il leur faudra beaucoup de temps pour se remettre de ce qu’ils ont vu. »

Des photos choquantes montrent du verre brisé, des débris et des cartables éparpillés autour de l’épave du bus.

Plus tôt cet après-midi, la police a révélé que deux personnes avaient été tuées : une écolière et le chauffeur de l’autocar.

Un garçon de 14 ans a subi des blessures qui ont changé sa vie lors du drame d’horreur.

La police du Merseyside a déclaré : « Nous comprenons qu’il y avait 54 personnes [on the bus] y compris le chauffeur, je peux malheureusement confirmer que le chauffeur et une écolière sont décédés. »

Les flics ont déclaré que quatre personnes avaient été transportées à l’hôpital – deux à l’hôpital pour enfants Alder Hey et deux à l’hôpital Arrowe Park – dont le garçon de 14 ans qui a été blessé.

Les 52 autres ont été admis au centre de formation des services d’urgence, où 39 ont été libérés sans autre traitement et 13 ont été soignés pour des blessures mineures, puis relâchés.

Un soutien spécialisé est proposé aux familles des deux victimes.

Un accompagnement en traumatologie est également mis en place pour les élèves, ainsi que pour les enfants des deux écoles présents dans d’autres bus voyageant en convoi et qui ont été témoins de l’horreur.

Lors d’une conférence de presse, le surintendant principal Graeme Robson a ajouté : « Nous savons également que d’autres enfants des deux écoles se trouvaient dans des bus voyageant en convoi avec le bus impliqué dans l’incident et qu’ils ont été témoins de l’incident et qu’ils bénéficieront également d’un soutien spécialisé en traumatologie.

« L’autoroute devrait être fermée pendant plusieurs heures le temps des travaux d’enquête et nous souhaitons remercier les automobilistes pour leur patience pendant que l’enquête se poursuit. »

CRASH D’HORREUR

Cela survient alors que le service d’ambulance du Nord-Ouest a déclaré ce matin un incident majeur.

Il a déclaré dans un communiqué : « Le service d’ambulance du Nord-Ouest a déclaré un incident majeur à la suite d’une collision routière entre un autocar et une voiture sur la M53 en direction nord vers 8h30 ce matin.

« La fiducie a envoyé un grand nombre de ressources sur les lieux, notamment des ambulances, des ambulanciers paramédicaux avancés, notre équipe d’intervention en zone dangereuse et un médecin HEMS. »

Calday Grammar School a déclaré : « Nous collectons activement des détails et aidons les étudiants concernés et leurs familles.

« Si vous avez besoin de parler ou de demander conseil, n’hésitez pas à contacter nos équipes pédagogiques et pastorales. »

L’hôpital pour enfants d’Alder Hey a également déclaré un incident majeur et déclaré qu’il soignait « un certain nombre » de blessés.

L’hôpital a déclaré qu’il était « extrêmement occupé » suite à l’accident du M53.

Un porte-parole a déclaré qu’il « demanderait aux parents d’amener leurs enfants au ministère uniquement si cela est urgent ».

Pendant ce temps, un porte-parole de l’hôpital Wirral a déclaré : « Nous avons mis en place des plans clairs pour faire face à ce type de situations d’urgence et nos services sont prêts à recevoir toutes les victimes. Le Trust a déclaré un incident majeur et l’équipe chargée des incidents majeurs a été résistée. gérer la situation. »

Le Dr Nikki Stevenson, directrice médicale de l’hôpital universitaire de Wirral, a déclaré : « Nos pensées vont aux personnes touchées par cet événement et nous sommes prêts à fournir des soins et un soutien à tous les blessés et à leurs proches arrivant à l’hôpital Arrowe Park.

« Notre personnel est professionnellement formé et préparé pour de tels événements, et nous avons mis en place une équipe chargée des incidents majeurs pour coordonner et gérer l’intervention d’urgence. »