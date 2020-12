Un conducteur qui a parcouru les 837 milles d’un bout à l’autre de la Grande-Bretagne a attendu six mois pour affirmer qu’il avait battu le record pour éviter une poursuite pour excès de vitesse, a déclaré un tribunal.

Thomas Davies, 29 ans, a conduit de Land’s End à Cornwall à John O’Groats en Écosse en septembre 2017, dans ce qu’il a affirmé être le temps le plus rapide jamais enregistré à terre de neuf heures et demie.

On dit qu’il a survolé 50 caméras et 15 agents de police, et n’a frappé qu’un seul feu rouge – le tout sans obtenir un seul billet malgré une vitesse moyenne de près de 90 mph.

Mais Davies, de Corwen dans le nord du Pays de Galles, est maintenant accusé de deux chefs d’accusation de conduite dangereuse dans une Audi S5 spécialement adaptée avec un moteur VA de 4,2 litres et d’avoir un réservoir de carburant supplémentaire dans son coffre.

Il est également accusé d’avoir perverti le cours de la justice pour avoir utilisé de fausses plaques d’immatriculation, afficher de fausses plaques d’immatriculation pour éviter les radars et avoir équipé son Audi de détecteurs de radars découverts lors d’un raid de la police.

Davies aurait déclaré son record six mois plus tard pour éviter d’être poursuivi pour excès de vitesse. Au Royaume-Uni, des poursuites judiciaires pour excès de vitesse doivent être engagées dans les six mois suivant l’incident.

Le procureur Ryan Murray a déclaré à Truro Crown Court: « Il s’agit d’une affaire concernant deux conseils du Royaume-Uni – John O’Groats dans le nord de l’Écosse et Land’s End ici à Cornwall et l’ambition du défendeur de voyager d’un de ces points à l’autre, dans un véhicule à moteur plus rapidement que n’importe qui d’autre ne l’avait jamais fait auparavant. Il s’agit également, selon le parquet, de méthodes illégales qu’il a utilisées pour réaliser son ambition.

Une carte montre l’itinéraire emprunté par Davies de John O’Groats à Land’s End en septembre 2017

Il a déclaré que détenir un record vaut très peu si vous ne pouvez pas en parler au monde entier ‘, ajoutant: « Pourquoi a-t-il attendu jusqu’en avril 2018? Il semble que ce soit une décision délibérée.

«Les excès de vitesse dans ce pays doivent être poursuivis dans les six mois suivant leur réalisation. Il est clair que l’accusé le savait et pensait que s’il attendait plus de six mois, il ne pourrait pas être poursuivi.

M. Murray a déclaré qu’il faudrait normalement environ 15 heures pour voyager de Land’s End à John O’Groats, mais Davies a réussi à le faire en neuf heures et 36 minutes.

Il a affirmé que la vitesse moyenne de Davies aurait été de 89 mph, ce qu’il a appelé « une façon extrêmement dangereuse de conduire ».

Le procureur a déclaré au tribunal: « Pour parcourir 841 miles pendant ce temps, la conduite doit être rapide, très rapide en fait. Vous pensez peut-être que c’est évident. Les records de vitesse ne sont après tout pas facilement battus par les véhicules qui roulent lentement.

«La vitesse de déplacement du véhicule dans lequel il se trouvait est une question de physique simple. Vitesse = distance / temps. Vous prenez la distance parcourue, vous la divisez par le temps pris et vous obtenez la vitesse. Lorsque vous faites le calcul dans ce cas, vous arrivez à ceci – une vitesse moyenne de 87,6 mph.

«Si vous prenez en compte un arrêt pour faire le plein, vous arrivez à une vitesse moyenne supérieure à 89 mph. L’accusation dit que c’est, selon n’importe quel raisonnement, une manière extrêmement dangereuse de conduire.

Davies, de Corwen dans le nord du Pays de Galles, est actuellement jugé pour deux chefs d’accusation de conduite dangereuse dans une Audi S5 spécialement adaptée avec un moteur VA de 4,2 litres. Il est également accusé d’avoir perverti le cours de la justice pour avoir affiché de fausses plaques d’immatriculation

La police a fait une descente au domicile de Davies en août 2018 et a trouvé une voiture Audi A5 S5 argentée dans laquelle il a déclaré avoir battu le record, et un réservoir de carburant supplémentaire de 80 litres dans le coffre qui était libre de cliqueter dans le coffre et n’était pas scellé.

Les agents ont également trouvé quatre transpondeurs connus sous le nom de brouilleurs – deux sous la plaque d’immatriculation avant et deux sous la plaque arrière – qui sont utilisés pour détecter un laser de vitesse. Il a dit qu’il y avait un appareil qui avertit des radars fixes ou mobiles de la police.

M. Murray a déclaré que ces appareils sont « conçus pour éviter la détection » et a allégué que Davies utilisé de fausses plaques d’immatriculation pour éviter les excès de vitesse.

Les fausses plaques seraient liées à quelqu’un qui possède également une Audi A5, mais que le véhicule n’a jamais quitté l’Irlande et qu’il n’a aucune connaissance de l’accusé. M. Murray a affirmé que les plaques avaient été clonées.

Il a déclaré au tribunal: « L’avantage d’utiliser de fausses plaques est évident pour quelqu’un qui cherche à commettre des infractions pénales sur la route – cela évite d’être détecté.

«Normalement, la plaque d’immatriculation est liée à une voiture, puis à la personne du détenteur inscrit. S’il est observé par une caméra en train de faire quelque chose qu’il ne devrait pas être, les lettres sont envoyées à la personne qui est enregistrée comme propriétaire du véhicule.

«Avec de fausses assiettes, cela ne peut pas arriver. La police recherchait des informations qui n’existent tout simplement pas.

Davies nie les accusations et son procès se poursuit.