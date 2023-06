Le chauffage demeure la principale utilisation de l’énergie domestique

Le chauffage continue d’être la principale utilisation de la consommation d’énergie dans les foyers aux États-Unis, selon le dernier Enquête sur la consommation d’énergie résidentielle publié par l’Energy Information Administration.

L’étude, publiée le 15 juin, contient des statistiques sur la consommation d’énergie domestique à partir de 2020. Pour la première fois, les estimations incluent des comparaisons entre les ménages des 50 États et du district de Columbia. « Nous avons maintenant la possibilité de comparer les consommations d’énergie des ménages d’un État à l’autre », a déclaré l’administrateur de l’EIA, Joe DeCarolis, dans un communiqué.

La consommation et les dépenses énergétiques variaient d’un bout à l’autre du pays en fonction du climat et de la source d’énergie utilisée, note l’enquête. Par exemple, les maisons du New Hampshire, l’un des États les plus froids, ont dépensé en moyenne 981 $ par an pour le chauffage en 2020, le mazout étant la principale source de combustible la plus courante, utilisée par 40 % des ménages. En comparaison, dans l’État beaucoup plus chaud de la Louisiane, les ménages ne dépensaient que 244 $ en moyenne pour chauffer leur maison chaque année, et 62 % utilisaient l’électricité pour chauffer leur maison, la principale source de chauffage des ménages là-bas. Les autres sources de carburant signalées étaient le gaz naturel et le propane.

En plus du chauffage, l’étude a également examiné l’utilisation de la climatisation. Près de 90 % des ménages américains utilisaient une forme de climatisation en 2020. La climatisation représentait 9 % de l’énergie totale du site dans tous les ménages, mais variait considérablement d’un État à l’autre.

La climatisation représentait 28 % de la consommation totale d’énergie du site en Floride, mais seulement 2 % dans le Maine. Et l’Arizonan moyen a payé en moyenne 658 $ par an pour la climatisation en 2020, tandis que les Alaskiens n’ont dépensé que 55 $.

Au Delaware, 97 % des répondants utilisaient la climatisation, dont 85 % utilisant la climatisation centrale. Dans la région plus froide de l’Alaska, seuls 7 % des répondants utilisaient la climatisation, dont 46 % utilisaient des ventilateurs de plafond pour le refroidissement.

Les ménages ont dépensé en moyenne 91 $ pour l’éclairage en 2020, soit une moyenne de 654 kilowattheures. Cela se compare à 147 $ et 1 105 kWh dans l’enquête de 2015. Et l’utilisation d’ampoules à diodes électroluminescentes, ou LED, est en plein essor. Seuls 4 % ont déclaré utiliser des LED pour la totalité ou la majeure partie de leur éclairage intérieur en 2015, contre 47 % en 2020.

La consommation d’électricité pour la réfrigération variait selon l’État. Les ménages de Washington, DC ont consommé en moyenne 610 kWh pour la réfrigération, et seulement 15 % ont déclaré avoir un deuxième réfrigérateur. À l’extrémité supérieure, les ménages géorgiens ont consommé en moyenne 928 kWh pour la réfrigération, et 37 % avaient un deuxième réfrigérateur.

Les ménages en situation d’insécurité énergétique ont été facturés plus pour l’énergie que les autres ménages, selon l’enquête. Le coût moyen de l’énergie aux États-Unis est de 1,04 $ par pied carré, mais les ménages en situation d’insécurité énergétique ont payé en moyenne 1,24 $, contre 98 cents par pied carré dans les ménages qui n’ont pas connu d’insécurité énergétique.

« Nous n’essayons pas de tirer des conclusions sur les raisons pour lesquelles les familles en situation d’insécurité énergétique paient plus pour l’énergie, mais d’autres groupes qui ont étudié ce sujet concluent généralement qu’il existe une corrélation entre un parc de logements inefficace et un équipement inefficace et un revenu inférieur », a déclaré Bill McNary. , statisticien d’enquête.

Il s’agissait de la 15e itération de l’étude, qui a été menée pour la première fois en 1978. Elle a recueilli des données auprès de près de 18 500 ménages dans des logements sélectionnés statistiquement pour représenter les 123,5 millions de logements occupés comme résidences principales.

Comment économiser sur le chauffage et la climatisation

Si vous recherchez une alternative écoénergétique aux climatiseurs traditionnels au printemps et en été et aux fournaises en automne et en hiver, vous voudrez peut-être envisager d’investir dans une thermopompe. C’est un système de refroidissement et de chauffage qui peut vous aider à économiser de l’argent et à minimiser votre empreinte environnementale dans le contexte de la crise climatique.

Vous pouvez également installer un thermostat intelligent pour vous aider à réduire vos factures en ayant un meilleur contrôle sur le moment où le chauffage et la climatisation sont utilisés – consultez la liste CNET des meilleurs thermostats intelligents et de tous les meilleurs appareils domestiques intelligents de 2023.