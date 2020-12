Un chaton aveugle a retrouvé son frère des semaines après que les errants aient été sauvés séparément par la RSPCA.

Le chaton de 14 semaines, qui a été nommé Gabriel, a perdu les yeux après avoir souffert de grippe féline, selon l’inspecteur Krissy Raine, qui l’a retrouvé dimanche 20 décembre à Peterlee, dans le comté de Durham.

Un autre chaton, Arthur, avait été sauvé six semaines plus tôt de la même région, et Krissy et son collègue ont réalisé que le couple devait être des frères.

À propos de la réunion des chats, elle a déclaré: « C’était un moment très spécial et réconfortant et merveilleux de penser que Gabriel aurait quelque chose de familier dans un monde différent. »

Une séquence vidéo montre Arthur léchant le visage de son frère en signe d’affection, et Krissy a révélé que le couple se connaissait immédiatement.

Elle a ajouté: « C’est incroyable que Gabriel ait survécu. Je l’ai emmené chez un vétérinaire et ils croient qu’il avait la grippe féline qui a laissé ses yeux gravement endommagés et ils ont péri. Mais il est en très bonne santé, il n’a eu besoin d’aucun traitement de la part des vétérinaires.

« Même s’il venait d’une colonie sauvage lorsque je l’ai emmené chez le vétérinaire, ils ont été choqués par son calme et sa gentillesse et sont instantanément tombés amoureux de lui.

«Nous l’avons nommé Gabriel car il est un ange absolu et tous ceux qui le rencontrent l’adorent.

Le collègue de Krissy, l’inspecteur Gemma Lynch, avait sauvé le frère de Gabriel, Arthur, six semaines auparavant, de la même région.

Arthur était malade quand il a été sauvé et a dû subir une intervention chirurgicale pour retirer un œil, qui aurait également été endommagé par la grippe féline. Son deuxième œil a été sauvé et Arthur servira désormais de guide à Gabriel.

«Gemma ne pouvait pas y croire quand elle a réalisé qu’elle avait sauvé son frère quelques semaines auparavant et nous savions que nous devions les réunir», a déclaré Krissy.

« Arthur était pris en charge par une famille d’accueil et ils étaient tellement excités d’apprendre que son frère avait été sauvé – ils l’ont également accueilli à bras ouverts.

« Ils sont tous les deux dans la même famille d’accueil maintenant, ce sont des chats si calmes, attentionnés et affectueux – de si petits anges spéciaux. Maintenant qu’ils sont de retour ensemble, Arthur peut guider Gabriel à travers la vie.

Le couple cherchera ensemble une maison à l’avenir où ils pourront vivre comme des chats d’intérieur.

« Après tout ce qui s’est passé en 2020, c’est une si belle histoire à partager avec les gens pour rappeler que des choses réconfortantes se produisent encore tous les jours », a déclaré Krissy.

«C’est un miracle de Noël pour Gabriel et Arthur – nous sommes tellement heureux qu’ils soient ensemble pour le jour de Noël, c’est le cadeau parfait pour eux.