Le château du comte Dracula en Roumanie attire les visiteurs avec des photos gratuites de Covid-19

Les visiteurs du château de Dracula sont plus susceptibles de trouver des marques de perforation dans leurs bras que dans leur cou ce mois-ci, après que les médecins ont mis en place un centre de vaccination COVID-19 dans l’attraction de Transylvanie. Les médecins et les infirmières avec des autocollants de crocs sur leurs gommages offrent des clichés Pfizer gratuits à tous les arrivants au château de Bran, datant du XIVe siècle, qui est censé être une source d’inspiration pour l’imposante demeure du vampire dans le roman de Bram Stoker «Dracula». Le personnel du château espère que le service le fera. amener plus de personnes sur le site des Carpates roumaines, où le nombre de touristes a chuté depuis le début de la pandémie.

Tout le monde peut se présenter sans rendez-vous tous les week-ends de mai. Ils obtiennent également une entrée gratuite à l’exposition du château de 52 instruments de torture médiévaux.

«L’idée… était de montrer comment les gens se sont fait piéger il y a 500 à 600 ans en Europe», a déclaré le directeur marketing du château, Alexandru Priscu.

L’un des visiteurs de samedi était Fernando Orozco, un développeur du marché des énergies renouvelables âgé de 37 ans, généralement basé à Berlin, qui travaillait à distance depuis la Roumanie.

«J’avais déjà prévu de venir au château et je pensais juste que c’était la spéciale deux pour un», a-t-il déclaré.

