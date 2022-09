Le château dit être le lieu de naissance du roi Arthur risque de tomber à la mer en raison de l’érosion côtière

Un CHÂTEAU dont on dit qu’il est le lieu de naissance du roi Arthur risque de tomber à la mer en raison de l’érosion côtière.

Des parties de la falaise devant le centre d’accueil du château de Tintagel ont déjà été perdues alors que les vagues frappent le littoral, a déclaré English Heritage.

Un château réputé pour être le lieu de naissance du roi Arthur risque de tomber dans la mer en raison de l’érosion côtière Crédit : PA

Et il estime que plusieurs autres sites côtiers anciens qu’il gère sont également menacés en raison de l’élévation du niveau de la mer dans le contexte du changement climatique.

L’organisme chargé du patrimoine a déclaré que le taux de terres perdues au cours des dernières années était “alarmant”, avertissant que le niveau de la mer monte maintenant à son rythme le plus rapide depuis près de trois millénaires.

Il espère collecter 40 000 £ pour réparer les dommages à Tintagel, en Cornouailles, qui ont touché une zone d’observation et un sentier côtier.

Elle veut aussi lever des millions pour protéger d’autres sites de la mer.

Rob Woodside, d’English Heritage, a déclaré: «Des centaines de sites patrimoniaux au Royaume-Uni et dans le monde sont de plus en plus menacés.

“Si ces propriétés côtières doivent survivre, nous devrons renforcer leurs murs et construire des défenses maritimes.”

Le roi Arthur aurait été conçu à Tintagel après que son père ait été transformé par le sorcier Merlin pour ressembler au mari de sa mère Igraine, Gorlois.