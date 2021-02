Publicité

Un château d’eau classé Grade II qui a subi une conversion de style Grand Designs a été mis sur le marché pour 595000 £.

La tour de 50 pieds de haut a été construite à l’origine en 1853 et alimentait en eau la ville d’Ashby-de-la-Zouch, dans le Leicestershire.

Le changement d’utilisation du bâtiment a fait l’objet de protestations de la part de la société civique de la ville et de English Heritage, mais le projet a été lancé et a maintenant été converti en une magnifique maison contemporaine.

La propriété dispose désormais d’un espace salon-salle à manger et cuisine décloisonné, d’un hall de réception, d’une suite parentale avec salle de bain en mezzanine et de deux autres chambres et d’une salle d’eau sur trois étages.

La conversion a été achevée en 2016 et a remporté un prix LABC en 2016 pour la meilleure réutilisation ou conversion d’un bâtiment existant.

La conception a incorporé de nombreuses caractéristiques d’origine, y compris la maçonnerie du bâtiment et la tuyauterie en fonte d’origine qui a été utilisée pour vidanger le réservoir d’eau lorsque le bâtiment était en fonctionnement.

La salle à manger a une double hauteur en verre incurvé avec une vue orientée au sud et la chambre principale dispose également d’un mur de verre incurvé pleine hauteur pour profiter au maximum de la vue.

L’ancien réservoir d’eau de la tour est vide mais est accessible via une échelle de grenier et pourrait être converti en salle de sport ou en studio, si le permis de construire le permet.

À l’extérieur de la propriété, des portes en fer forgé automatisées mènent à une allée d’entrée commune avec une autre passerelle mène à l’allée privée en gravier qui offre un parking pour le château d’eau.

L’agent immobilier Ben Longstaff, de Fisher German, qui s’occupe de la vente, a déclaré que la propriété appartenait à un promoteur et à un créateur de bijoux, qui avaient eux-mêmes converti la tour.

Il a déclaré: « Ils ont adoré vivre là-bas, mais ils aiment les défis et partent donc faire une autre conversion ailleurs.

« Cela conviendrait aux personnes à la recherche d’une maison de vacances, aux réducteurs actifs ou à une famille avec des enfants plus âgés, ou aux personnes qui apprécient l’architecture.

«C’est un endroit tellement inhabituel que les gens pourraient vouloir le posséder juste à cause de cela.