Le château de sable le plus haut du monde construit au Danemark avec 4 860 tonnes de sable

Dans la petite ville balnéaire de Blokhus au Danemark, le château de sable le plus haut du monde a été achevé, pesant près de 5 000 tonnes et culminant à plus de 20 mètres de haut, ont annoncé mercredi ses concepteurs. D’une hauteur de 21,16 mètres (69,4 pieds), soit plus de trois mètres de plus qu’un château construit en Allemagne en 2019, qui détenait auparavant le titre avec ses 17,66 mètres, selon le Guinness World Records.

Un total de 4 860 tonnes de sable composent la structure finement décorée qui rappelle une pyramide. Son créateur, le Néerlandais Wilfred Stijger, qui était assisté de 30 des meilleurs sculpteurs de sable au monde, souhaitait que le château représente la puissance du nouveau coronavirus dans le monde depuis le début de la pandémie.

Au sommet du château de sable se trouve un modèle du virus portant une couronne.

« Cela gouverne nos vies partout », a déclaré Stijger.

« Il vous dit quoi faire…. Il vous dit de rester loin de votre famille et de ne pas aller dans des endroits agréables. Ne faites pas d’activités, restez à la maison », a-t-il ajouté.

Pour le rendre plus cohérent, le sable contient environ 10 pour cent d’argile et une couche de colle a été appliquée une fois terminé afin qu’il puisse résister aux conditions froides et venteuses de l’automne et de l’hiver.

Les habitants de Blokhus ont également été ravis de voir des caractéristiques locales incorporées dans le château de sable, telles que la planche à voile et le kite-surf, les maisons de plage, les poissons et les phares.

Le château devrait rester debout jusqu’à ce que les fortes gelées s’installent, ce qui signifie qu’il devrait durer jusqu’en février ou mars.

