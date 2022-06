Le château bavarois abritant le G-7 était un camp de vacances nazi et un sanctuaire de l’Holocauste

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Construit au début de la Première Guerre mondiale par le philosophe et théologien Johannes Müller comme retraite commune pour ses partisans, le Schloss Elmau a servi de camp de vacances militaire nazi, d’hôpital de campagne, de sanctuaire pour les survivants de l’Holocauste et de site de la dernière réunion du G-7 en Allemagne.

Avant que Müller ne construise le Schloss Elmau à tourelles entre 1914 et 1916, il remplissait déjà des amphithéâtres à travers l’Allemagne. Il avait attiré une clientèle parmi l’aristocratie allemande, l’élite des affaires et la communauté juive.

Les fans de l’œuvre de Müller – qui critiquaient l’individualisme, le matérialisme et le capitalisme, ainsi que l’église chrétienne – ont afflué au château, où ils ont été immergés dans la danse et la musique. Il a accueilli d’éminents politiciens et personnalités culturelles de la République de Weimar, le gouvernement allemand entre 1919 et 1933.