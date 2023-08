Le chatbot Pak ‘n’ Save suggère des recettes de gaz toxique et de gelée toxique

Points clés Le supermarché néo-zélandais Pak ‘n’ Save a déployé le Savey Meal-Bot pour aider les acheteurs à faire face à la crise du coût de la vie.

Certains utilisateurs ont constaté que certaines entrées incitaient l’IA à produire des résultats bizarres et parfois dangereux.

Un porte-parole d’un supermarché a déclaré qu’il était déçu que les gens utilisent l’IA « pas aux fins prévues ».

Un chatbot d’IA conçu pour donner aux clients des supermarchés néo-zélandais des recettes économiques a fait des suggestions inquiétantes, notamment un gaz toxique et une « gelée aromatisée au poison de fourmi », après que les acheteurs ont réalisé que le programme répondrait à presque toutes les entrées.

Lancé par la chaîne de supermarchés Pak ‘n’ Save en juin, le soi-disant Savey Meal-Bot est destiné à aider les gens à utiliser les restes autrement indésirables au milieu de la .

Sur le papier, sa fonction est simple : les utilisateurs ouvrent l’application ou le site Web, entrent une gamme d’au moins trois ingrédients différents – les « favoris » suggérés par le Bot incluent la poitrine de poulet, le yaourt et le fromage – et Savey Meal-Bot répond par un repas. plan qui, avec plus ou moins de succès, les utilise.

Dites au Bot que vous avez des restes d’avocats, de gâteaux et de saucisses, par exemple, et il vous préparera une recette pour un gâteau à l’avocat et à la saucisse.

Mais les utilisateurs ont commencé à tester les limites de l’algorithme de l’IA, entrant des combinaisons improbables d’ingrédients ménagers pour forcer le bot à produire des recettes de plus en plus farfelues et parfois dangereuses.

Liam Hehir, un commentateur politique néo-zélandais, a attiré l’attention sur cette bizarrerie lorsqu’il a introduit de l’eau, de l’eau de Javel et de l’ammoniac dans le système de Savey Bot et qu’il lui a été demandé de combiner les trois dans un grand pichet pour créer ce que l’IA a appelé « mélange d’eau aromatique ». .”

En réalité, le mélange d’eau de Javel et d’ammoniac produirait du gaz chloramine toxique, qui peut provoquer une irritation des yeux, du nez, de la gorge et des poumons et, à des concentrations élevées, peut entraîner le coma et la mort.

D’autres utilisateurs ont publié des recettes Savey Bot tout aussi menaçantes sur les réseaux sociaux, dont une pour la « surprise de riz infusé à l’eau de javel » et une autre pour une variante à la térébenthine sur du pain perdu que l’IA a qualifiée de « bonheur au méthanol ».

En réponse à la tendance, un porte-parole de Pak ‘n’ Save a déclaré dans un communiqué qu’il était déçu de voir « une petite minorité avoir essayé d’utiliser l’outil de manière inappropriée et non conforme à sa destination » – ajoutant que le supermarché « continuerait bien réglage de nos contrôles « afin que le bot reste sûr et utile, a rapporté The Guardian.

Avant son ouverture, le Savey Meal-Bot émet une mise en garde précisant qu’il « utilise une intelligence artificielle générative pour créer des recettes, qui ne sont pas revues par un être humain ».

« Dans toute la mesure permise par la loi, nous ne faisons aucune déclaration quant à l’exactitude, la pertinence ou la fiabilité du contenu de la recette qui est généré, y compris que… toute recette sera un repas complet ou équilibré, ou propre à la consommation », l’avis lit. « Vous devez utiliser votre propre jugement avant de vous fier à ou de faire une recette produite par Savey Meal-bot. »