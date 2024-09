Le chatbot IA de Meta vient de bénéficier d’une énorme mise à niveau gratuite : 5 invites à essayer maintenant

À cette semaine Méta Connect 2024la société a annoncé son intention de lancer une nouvelle fonctionnalité vocale pour Meta AI visant à améliorer l’expérience des utilisateurs avec les voix de célébrités et les traductions synchronisées sur les lèvres. Les utilisateurs peuvent désormais choisir différentes options vocales pour Meta AI Voice, y compris l’ajout de clones d’IA vocale de célébrités d’Awkwafina, Dame Judi Dench, John Cena, Keegan-Michael Key et Kristen Bell.

Ces voix seront disponibles sur toutes les plateformes Meta, notamment Instagram, Messenger, WhatsApp et Facebook. De plus, les traductions basées sur l’IA permettront aux utilisateurs de correspondre avec une portée plus mondiale. La bonne nouvelle est que même sans la fonctionnalité Meta AI Voice, vous pouvez toujours discuter et obtenir des réponses des voix IA des célébrités.

Avec des réponses plus personnalisées et une intégration commerciale, ces mises à jour du chatbot Meta AI ouvrent de nouvelles possibilités puissantes pour un usage personnel et professionnel. J’ai eu beaucoup de plaisir avec ces invites, et elles ont inspiré encore plus d’idées à mesure que j’ai approfondi les dernières fonctionnalités de Meta AI. Voici un aperçu de la façon dont j’ai testé les nouvelles fonctionnalités avec cinq invites créatives : un mélange d’amusant, de drôle et d’utile.

1. Planifiez un itinéraire de 3 jours pour un voyage en famille à Paris

(Crédit image : Amanda Caswell)

En tant que fan d’Emily in Paris, je suis ravie de la minutie de ce plan. Il offre un délicieux équilibre de monuments emblématiques et d’expériences locales. Il comprend tous les sites touristiques emblématiques comme la Tour Eiffel, Notre-Dame et le Louvre, mais comprend également des expériences locales parsemées comme Montmartre, les marchés locaux et une croisière sur la Seine. La variété des activités est pratique pour tous les âges et tous les niveaux d’énergie, tout en permettant une utilisation efficace de notre temps.

2. Créez une courte routine comique entre John Cena et Awkwafina

(Crédit image : capture d’écran d’Amanda Caswell)

Le contraste comique et la comédie physique n’ont pas déçu ici. La juxtaposition entre John Cena, un lutteur sérieux et Awkwafina, un comédien loufoque, a créé un duo dynamique. La configuration simple et les dialogues vifs étaient très amusants entre les personnages – qui avaient étonnamment beaucoup de chimie. Je vais certainement réessayer celui-ci.

3. Créer un débat sur le maïs sucré entre deux personnages historiques

(Crédit image : Amanda Caswell)

Que vous aimiez le maïs sucré ou non, cette invite n’a pas déçu avec des points intrigants des deux côtés de l’argument. Les résultats de cette invite présentent tous les aspects d’un bon débat, notamment des opinions bien arrêtées, des personnalités contrastées, des coups ludiques et des plaisanteries pleines d’esprit. J’ai essayé cela plusieurs fois avec des personnages historiques et actuels et les résultats étaient à chaque fois tout aussi amusants.

4. Recommander trois podcasts sur le développement personnel selon Kristen Bell

(Crédit image : Amanda Caswell)

C’est une excellente liste car non seulement j’ai vraiment l’impression que ma copine Kristen Bell les suggère, mais le mélange de conseils pratiques, d’inspiration et d’idées scientifiques est attrayant. Je n’écoute généralement pas ce type de podcast, donc je suis intrigué par les résultats. Je suis un grand fan de Tim Ferriss et je connais Lewis Howes depuis des décennies, car nous sommes allés dans le même internat. Je suis un grand fan de son travail. Je vais certainement me plonger dans le podcast Happier. J’ai entendu de bonnes choses mais je n’ai pas encore eu l’occasion de les vérifier. Je les attends vraiment avec impatience.

5. Demandez à Judi Dench de me donner une recette à base de chocolat et d’avocat

(Crédit image : Amanda Caswell)

En entrant dans cette invite, je savais que l’IA allait me donner une sorte de recette de mousse ou de pudding. Effectivement, c’est le cas. Mais ce à quoi je ne m’attendais pas, c’est à quel point la recette semble plus attrayante lorsqu’elle est présentée avec la voix de Judi Dench. Elle a l’air si délicieuse que maintenant je veux l’inviter à en profiter avec moi. Cette invite est certainement celle que je vais réessayer avec toutes mes recettes et célébrités préférées.

