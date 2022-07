Le chatbot de santé mentale Wysa lève 20 millions de dollars

Chatbot de santé mentale Wysa a marqué 20 millions de dollars dans un tour de financement de série B dirigé par HealthQuad.

Parmi les autres participants à l’augmentation figurent British International Investment (BII) et les précédents investisseurs W Health Ventures, Kae Capital, Google Assistant Investments et pi Ventures.

La série B arrive un peu plus d’un an après que Wysa a annoncé un Collecte de fonds de série A de 5,5 millions de dollars. La startup a également récemment reçu la FDA Breakthrough Device Designation pour utiliser son chatbot avec des adultes souffrant de douleurs musculo-squelettiques chroniques et de dépression et d’anxiété associées.

CE QU’IL FAIT

Wysa propose un chatbot IA qui peut guider les utilisateurs à travers la thérapie cognitivo-comportementale pour des problèmes tels que la mauvaise humeur, l’anxiété et le stress. L’offre employeur de la startup comprend également une bibliothèque d’exercices d’auto-soins autour de l’estime de soi, du sommeil et de la pleine conscience, ainsi qu’un accès facultatif aux coachs humains Wysa.

Wysa a déclaré que le chatbot peut également trier les utilisateurs vers des niveaux de soins plus élevés, comme un professionnel de la santé mentale ou une ligne de soutien en cas de crise, si les patients ont besoin de plus de soutien.

La startup prévoit d’utiliser l’afflux de capitaux pour se développer à l’échelle mondiale, en particulier aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde. La série B prendra également en charge plus de langues, ainsi que l’accès via le service de messagerie WhatsApp.

“Wysa a non seulement connu un énorme succès en tant que plateforme de bien-être des consommateurs, mais est également devenu un outil puissant et cliniquement validé pour gérer de manière proactive la santé mentale et le bien-être”, a déclaré le cofondateur Ramakant Vempati dans un communiqué.

« Wysa rencontre les gens là où ils se trouvent, qu’il s’agisse d’un peu d’aide en cas de stress occasionnel sur le lieu de travail ou de gestion de la douleur débilitante, de la dépression et de l’anxiété. Grâce à ce financement, nous sommes impatients de nous développer davantage et d’aider des millions de personnes supplémentaires. “

APERÇU DU MARCHÉ

Une autre entreprise proposant un chatbot de santé mentale est Woebot Health, qui a récemment marqué un Investissement de 9,5 millions de dollars de Leaps by Bayer. Woebot a également fermé un Tour de table de série B de 90 millions de dollars et a décroché sa propre désignation de dispositif révolutionnaire pour son traitement numérique de la dépression post-partum en 2021.

Cependant, il existe d’autres sociétés proposant des chatbots liés à la santé, notamment une plate-forme de triage et de navigation. Vérificateur de symptômes d’Ada Health et Babylon Health.

Pourtant la concurrence est féroce dans le grand espace numérique de la santé mentale, le domaine clinique continue d’être un objectif populaire pour les investisseurs. Selon le dernier rapport sur le financement de la santé numérique de Rock Health, les startups en santé mentale ont levé 1,3 milliard de dollars au cours du premier semestre 2022.