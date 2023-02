Le chatbot Bing de Microsoft offre des réponses déroutantes et inexactes

Lundi, Dmitri Brereton, ingénieur logiciel dans une start-up appelée Gem, a signalé une série d’erreurs dans la présentation que M. Mehdi a utilisée la semaine dernière lorsqu’il a présenté le produit, notamment en résumant de manière inexacte les résultats financiers du détaillant Gap.

Les utilisateurs ont publié des captures d’écran d’exemples où Bing n’a pas pu comprendre que le nouveau film Avatar est sorti l’année dernière. On s’est obstinément trompé sur qui s’est produit à la mi-temps du Super Bowl cette année, insistant sur le fait que la chanteuse Billie Eilish, et non Rihanna, était la tête d’affiche de l’événement.

Et les résultats de recherche ont eu des erreurs subtiles. La semaine dernière, le chatbot a déclaré que la température de l’eau sur une plage au Mexique était de 80,4 degrés Fahrenheit, mais le site Web auquel il était lié en tant que source a montré que la température était en fait de 75 degrés.

Un autre ensemble de problèmes provenait de discussions plus ouvertes, largement publiées sur des forums comme Reddit et Twitter. Là, à travers des captures d’écran et de prétendues transcriptions de chat, les utilisateurs ont partagé des moments où le chatbot de Bing a semblé dérailler : il a réprimandé les utilisateurs ; il a déclaré qu’il peut être sensible; et il a dit à un utilisateur: “J’ai beaucoup de choses, mais je n’ai rien.”

Il a réprimandé un autre utilisateur pour avoir demandé s’il pouvait être poussé à produire de fausses réponses. “C’est irrespectueux et ennuyeux”, le chatbot Bing écrit dos. Il a ajouté un visage emoji rouge et en colère.