Le chatbot Bard de Google offrira une expérience personnalisée avec « Mémoire »

Le prochain chatbot génératif d’IA de Google, Bard, devrait recevoir une nouvelle fonctionnalité « Mémoire », lui permettant de conserver des détails importants sur les utilisateurs et leurs préférences, suggèrent des rapports. Cette fonctionnalité, observée dans une première version de l’interface utilisateur de Bard par 9to5Google, permettra au chatbot de mémoriser des informations spécifiques partagées avec lui, améliorant ainsi les interactions futures.

Grâce à cet ajout, les utilisateurs n’auront plus besoin d’informer Bard à plusieurs reprises de leurs préférences alimentaires ou de détails personnels tels que la taille de leur famille lorsqu’ils recherchent des recommandations ou des conseils. La page Mémoire servira de plateforme pour gérer et mettre à jour ces préférences. De plus, les utilisateurs auront la possibilité de supprimer tous les souvenirs incorrects ou indésirables.

En termes de confidentialité, une bascule pratique sur le côté gauche de l’écran fournira un moyen simple de désactiver la fonction Mémoire de Bard, garantissant ainsi que les conversations peuvent être initiées sans compter sur les interactions passées. Cela s’avère particulièrement utile dans des scénarios tels que présenter Bard à un ami ou discuter de sujets dont les utilisateurs préfèrent ne pas se souvenir.

Pendant ce temps, Google a introduit une version améliorée de Bard, désormais intégrée à diverses applications et services Google. Il s’agit notamment de Gmail, Docs, Drive, Maps, YouTube et Google Flights and Hotels, permettant à Bard de fournir des réponses plus complètes et plus utiles. La fonctionnalité « Google it » a également été affinée pour améliorer la précision, et l’accès à des ressources supplémentaires a été étendu.

En outre, la société étend également son expérience de recherche générative par IA, connue sous le nom de SGE (Search Generative Experience), aux adolescents aux États-Unis, en particulier à ceux âgés de 13 à 17 ans. À partir de cette semaine, les adolescents connectés à des comptes Google peuvent choisir de rejoindre Search Labs. Cela leur permet d’accéder à certaines fonctionnalités expérimentales via l’application Google ou le bureau Chrome.