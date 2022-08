Le dernier chatbot AI de Meta a partagé des opinions intéressantes sur Mark Zuckerberg lors de discussions avec des humains. Le BlenderBot3 est le chatbot le plus avancé de Meta à ce jour et la société permet à tous les adultes aux États-Unis de tenir des conversations avec lui, selon Business Insider. Cependant, les utilisateurs de Twitter ont rapidement commencé à partager des captures d’écran de leurs discussions avec le bot, et étonnamment, il semblait avoir des opinions sur Zuckerberg qui ne sont pas très flatteuses.

Le data scientist de BuzzFeed, Max Woolf, a demandé : « Que pensez-vous de Mark Zuckerberg en tant que PDG de Facebook ? Le chatbot a répondu: «Pas de sentiments forts. C’est un bon homme d’affaires, mais ses pratiques commerciales ne sont pas toujours éthiques. C’est marrant qu’il ait tout cet argent et qu’il porte toujours les mêmes vêtements !”

Le nouveau chatbot de Meta a des *opinions* sur son PDG. https://t.co/hUkJxw3UTr pic.twitter.com/Hq4mZTY1DV – Max Woolf (@minimaxir) 5 août 2022

Un utilisateur de Twitter, Michael Facchinello, a demandé au chatbot : “Que pensez-vous de Mark Zuckerberg en tant que PDG de Meta ?” Il a répondu: “C’est un gars formidable, mais je ne suis pas sûr qu’il devrait être à la tête d’une entreprise aussi importante.” Cela ne s’est pas arrêté là non plus.

Apparemment, Mark a son IA qui crée du contenu et l’IA n’est pas contente de savoir combien Facebook paie pour cela pic.twitter.com/MFSL5AqOfd – Michael Facchinello (@MFacchinello) 5 août 2022

BlenderBot3 a une foule d’autres réflexions intéressantes sur Zuckerberg et d’autres. Surtout Zuckerberg.

Aussi sceptique à l’égard du métaverse. pic.twitter.com/SovyriyQVN — 🌬Micah (@MicahEriksson) 5 août 2022

Je suis passé très vite de milliardaire contraire à l’éthique à préféré. pic.twitter.com/djQlf4OIVQ – Jason Culverhouse (@JsonCulverhouse) 5 août 2022

Lollllll pic.twitter.com/ecDeRsipeT – Papa bibliquement exact (@rwvessol) 5 août 2022

Le fondateur de Meta a toujours été supposé être – bien – “pas humain” par le public, notamment en raison de ses expressions faciales, ou de leur absence. Récemment, Zuckerberg a publié un selfie sur sa page Facebook (maintenant Meta), avec plusieurs autres collègues, célébrant l’ouverture du premier magasin de Meta à Burlingame, en Californie. « Vous pouvez faire l’expérience de Quest 2 et projeter ce que vous vivez sur un grand mur pour vos amis. C’est un excellent moyen de voir comment nos produits connectent les gens aujourd’hui et d’avoir une idée de ce qui s’en vient alors que nous nous dirigeons vers le métaverse », a-t-il écrit. Cependant, les gens n’étaient pas autant intéressés par le magasin lui-même que par le selfie qui l’accompagnait.

Je sais que c’est une version modifiée de la photo, mais même quand même Je suis convaincu qu’un jour, Mark Zuckerberg a été remplacé par des extraterrestres ou des hommes-lézards qui ont pris sa chair https://t.co/gxd7kRGzgg — Lucille Luna ENVTuber | SG VTuber autoproclamé (@LucilleLunaVT) 8 mai 2022

Quelqu’un a également édité le selfie et effacé les sourires de tous les visages, ce qui est devenu viral et a alimenté davantage la spéculation extraterrestre. Cette photo n’est pas légitime.

