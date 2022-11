Le chat se fraye un chemin à travers une fine balustrade en fer, Internet ne peut pas s’arrêter de rire

Les chats et leurs bêtises idiotes ne semblent jamais devenir ennuyeux. Contrairement aux chiens qui sont obéissants et suivent tous les ordres de leur propriétaire, les chats sont du genre insouciant, faisant ce qu’ils veulent et agissant selon leur humeur. Parlant des exploits bizarres sans fin de ces félins, une de ces vidéos a fait surface sur les réseaux sociaux qui montre la façon hilarante d’un chat de traverser une balustrade en fer. Le clip visuel désormais viral qui a quitté Internet en plusieurs parties montre les manières du chat ressemblant à un serpent. Oui, vous avez bien lu. Regardez la vidéo pour preuve.

Un compte Twitter nommé Yog a publié le clip hilarant sur la plateforme de micro-blogging. “Je suis un serpent” lit la légende.

La séquence virale de 14 secondes capture un chat tigré orange zigzaguant sur une fine balustrade en fer d’une fenêtre. Donnant une dose d’amusement à la population de Twitter, le félin particulier pointe des pieds sur ses pattes et glisse son corps élancé à travers les étroites ouvertures verticales de la balustrade. Non seulement que. Le chat déambule avec une telle assurance et une telle aisance qu’il semble que l’animal à moustaches soit en fait un serpent déguisé.

Après s’être croisé entre les fines balustrades, le chat est enfin capable d’atteindre la plate-forme en saillie depuis un autre rebord de fenêtre. Ignorant les séquelles de chatouillement des côtes causées par son étrange cascade, l’animal s’éloigne, insouciant et détendu.

Les utilisateurs des médias sociaux ont été stupéfaits par l’incroyable flexibilité du chat et se sont précipités vers les commentaires pour partager leurs réactions incontrôlables. “Maintenant, c’est Parkour”, a salué un utilisateur. “Je commence à comprendre pourquoi les gens disent que les chats sont liquides”, a noté un second. “Ne sous-estimez jamais le tabby orange. Le chat le plus intelligent que j’ai jamais eu », a souligné un autre individu.

Je commence à voir pourquoi les gens disent que les chats sont liquides. – Brian tordu (@zombkill) 11 août 2022

Ne sous-estimez jamais le tabby orange. Le chat le plus intelligent que j’ai jamais eu – Foxy électrique (@sonofthegrayfox) 11 août 2022

Depuis son partage, la vidéo virale a enregistré plus de 489,6k vues et reçu plus de 20,6k likes sur Twitter. Cependant, ce n’est pas la première fois que des vidéos de chats envahissent Internet. Dans une autre vidéo virale, un chat noir profitant d’un toboggan improvisé a conquis le cœur des internautes.

Le clip divertissant montre le joyeux félin glissant de manière transparente depuis une construction en forme de pilier en pente à plusieurs reprises. Au moins, les chats et leurs bouffonneries éloignent le blues de midi.

