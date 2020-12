L’apprenti a rencontré le maître mardi soir, et c’était quelque chose d’avance.

Mikel Arteta a affronté Pep Guardiola alors qu’Arsenal affrontait Manchester City en Coupe Carabao. Et en harmonie avec le thème de la saison des Gunners, le côté nord de Londres s’est éloigné de la rencontre sans rien à montrer.

Arteta est sous pression depuis quelques mois maintenant, et alors que les résultats continuent à aller contre Arsenal, la situation devient de plus en plus désespérée.

En Premier League, Arsenal est au milieu d’une bataille de relégation et a la deuxième pire forme de toutes les équipes de la division depuis la cinquième semaine du match.

Guardiola a été invité à donner son avis sur le travail qu’Arteta fait à Arsenal après la victoire 4-1 de son équipe en quart de finale aux Emirats mardi.

Arteta a travaillé sous Guardiola en tant qu’assistant pendant deux saisons à Manchester City, l’ancien patron de Barcelone est donc très bien placé pour commenter son compatriote.

« Je suis presque sûr qu’ils vont lui faire confiance », a déclaré Guardiola. « Ils feront une grosse erreur s’ils réfléchissent [of dismissing him].

« Je connais son incroyable qualité en tant qu’être humain et surtout en tant que manager, comment il est impliqué dans tout. C’est juste une question de temps et il fera bien.