Le chat héros Arthur meurt en combattant le serpent le plus meurtrier d’Australie pour protéger deux jeunes enfants

Un chat HERO est mort en sauvant deux jeunes enfants de l’un des serpents les plus meurtriers du monde dans le jardin de la famille

Arthur, le poil court domestique, est entré en action et a tué le serpent brun de l’Est alors qu’il se cachait près des enfants du Queensland, en Australie.

Mais le serpent l’a mordu dans la lutte, lui injectant un puissant venin.

Le moggy s’est effondré, puis a semblé se remettre complètement.

Mais le lendemain, il est tombé malade et a été transporté chez un vétérinaire où il n’a pas pu être sauvé.

Arthur a été salué comme un héros aujourd’hui pour avoir protégé les enfants du danger.

Le service d’urgence animale sur la Sunshine Coast a partagé une photo d’Arthur frappé et du serpent qu’il a tué.

Il a déclaré sur les médias sociaux: « Un serpent brun de l’Est, l’un des dix meilleurs serpents les plus venimeux d’Australie, était entré dans la cour juste là où les enfants jouaient.

« Arthur a sauté dans l’action pour protéger sa jeune famille en tuant le serpent.

«Malheureusement, au cours du processus, Arthur a reçu une morsure de serpent par envenimation mortelle.

«Dans le chaos d’avoir fait sortir les enfants de la cour, personne n’a vu la morsure réelle, mais Arthur s’est effondré et s’est rapidement rétabli comme si de rien n’était pas longtemps après.

Le lendemain matin, la famille d’Arthur a découvert qu’il était incapable de se tenir debout et l’a emmené d’urgence à l’hôpital vétérinaire de Tanawha, mais il n’a pas pu récupérer.

La clinique vétérinaire a ajouté: « Sa famille, naturellement dévastée, se souvient de lui avec tendresse et est à jamais reconnaissante qu’il ait sauvé la vie des enfants. »

Les serpents bruns de l’Est sont les espèces les plus meurtrières d’Australie et le deuxième serpent terrestre le plus venimeux au monde.

Aussi appelé le serpent brun commun, les reptiles de 7 pieds sont rapides et connus pour leur mauvaise humeur.

Lorsqu’ils sont menacés, ils se soulèvent du sol dans une bobine en forme de S avec la bouche ouverte prête à frapper.

Son venin provoque une paralysie progressive et empêche le sang de coaguler, et plusieurs doses d’anti-venin peuvent être nécessaires.

Environ 40% des morsures en Australie et environ 80% des décès humains sont causés par cette espèce.

Il prospère à proximité des gens dans les fermes et même dans les banlieues, et est notoirement difficile à repérer.

Le mois dernier, des chasseurs de serpents ont mis au défi les utilisateurs des médias sociaux de repérer un serpent brun de l’Est se cachant sur la véranda d’une famille près de Brisbane.

En 2017, un promeneur de chiens en a filmé un en train de dévorer un serpent noir entier près du lac Hume, à Victoria.

En décembre, une vidéo montrait une fillette de trois ans mordue par un autre des serpents les plus meurtriers du monde, un dugite, alors qu’elle jouait dans le jardin de son grand-père en Australie occidentale.