Le chat en groupe nous rappelle de nous enregistrer sur nos amis

Michelle Williams a partagé des extraits audio inédits d’un appel téléphonique avec ses collègues membres de Destiny’s Child, et cela nous rappelle l’importance de s’enregistrer avec nos amis.

Dans les clips, partagés mercredi sur Instagram de Williams pour promouvoir ses mémoires «Checking In: How Getting Real about Depression Saved My Life — and Can Save Yours», elle rattrape son retard. Beyoncé et Kelly Rowland pour parler de santé mentale.

« Regardez qui est arrivé hier avec moi !! » Williams a sous-titré l’un des clips. « La seule fois où nous vous laisserons écouter nos discussions de groupe !! »

Dans un clip, Rowland a évoqué l’idée de s’enregistrer, en disant: « Vous devez vous permettre de garder un endroit sûr dans un espace sûr pour que toutes les amitiés puissent s’enregistrer. »

Elle a poursuivi: « C’est une bénédiction de pouvoir avoir ça. Quand c’est ta personne, ce n’est rien pour quoi ils te jugeront. Ce n’est rien que tu ne peux pas leur dire, et je pense que c’est la meilleure chose que Destiny’s Child ait jamais faite m’a donné, est mon cadeau d’amitié pour vous mesdames. «

Des amitiés saines et des liens sociaux sont importants et peuvent avoir un impact positif sur votre santé mentale et votre bien-être, disent les experts.

«Se connecter avec les autres peut aider à réduire le stress et à favoriser un sens et un but», déclare David Harari, psychiatre et directeur de la santé comportementale chez K Health. « La recherche montre également que le lien social est associé à un bonheur accru, à une meilleure santé et à la longévité. »

L’enregistrement montre que vous vous souciez de

Et tout comme la réunion téléphonique de Destiny’s Child l’a démontré, une partie de la construction d’amitiés étroites prend le temps de s’enregistrer.

«L’enregistrement avec des amis, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, montre que vous vous souciez et que vous êtes là pour vous soutenir, ce dont nous pourrions tous bénéficier dans un monde de plus en plus changeant», dit Harari.

La Clinique Mayo suggère de faire un effort pour voir régulièrement des amis et de vérifier avec eux entre les rencontres.

Rester connecté peut être un élément important du maintien de la santé mentale, quel que soit votre âge. Sierra Filucci, directrice éditoriale du groupe de défense des enfants Common Sense Media, a déclaré à USA TODAY en mars 2020 que les jeunes bénéficient également de l’enregistrement entre amis.

«Toute occasion de maintenir un contact social entre les enfants est bonne dans l’ensemble pour la santé mentale», a-t-elle déclaré. «Pour les jeunes enfants, l’interaction sociale peut être une partie très importante de l’éducation, et pour les enfants plus âgés, l’interaction sociale est une partie importante de leur développement social.»

Dans un clip, Williams a également déclaré souhaiter qu’elle vienne plus tôt parler à ses amis de ses problèmes de santé mentale.

«C’est bien de ne pas aller bien, et c’est bien de dire à quelqu’un que tu n’es pas bien», a-t-elle partagé. «Parce qu’honnêtement, j’aurais dû faire ça avec vous tous. J’ai été ouvert sur beaucoup de choses que je n’ai jamais vraiment été honnête sur ce que j’allais vraiment.

Les fans ont rapidement répondu avec leur soutien dans la section des commentaires.

« C’est le contenu que nous aimons voir! Les reines soutiennent les reines! » Kalen Allen a écrit.

« C’était tellement puissant. J’adore l’amitié. Le plus doux. Message pour nous tous vraiment », a écrit l’utilisateur @capturingdestiny.

Beyoncé et Kelly Rowland étaient un « endroit sûr » pour Michelle Williams

S’ouvrir sur vous-même est une autre façon de se connecter et de créer une intimité avec des amis.

«Être prêt à divulguer des expériences et des préoccupations personnelles montre que votre ami occupe une place spéciale dans votre vie et approfondit votre connexion», selon la Clinique Mayo.

À l’autre bout de la conversation, il est important que l’auditeur soit engagé et digne de confiance pendant ces discussions.

Comme Williams l’a noté, les membres de son groupe Destiny’s Child ont prouvé qu’ils étaient «des amis sûrs (et) des sœurs sûres», lui permettant de se sentir en sécurité en révélant son combat contre la dépression.

Beyoncé a déclaré qu’elle se sentait « tellement honorée que nous sommes maintenant votre lieu sûr où vous pouvez exprimer tout et n’importe quoi. »

« Nous savons que vous êtes cela pour nous, et vous l’avez toujours été pour nous. Nous sommes donc simplement heureux d’être sur ce chemin et heureux d’assister à la naissance d’un nouveau chapitre », a-t-elle ajouté.

Harari dit que les amis sont capables «d’écouter et de valider».

« De bons amis sont là pour nous accepter tels que nous sommes tout en nous poussant doucement à être une meilleure version de nous-mêmes », ajoute Harari.

Comment rendre votre enregistrement intentionnel

Williams dit également que la pandémie a rendu les enregistrements des groupes encore plus «intentionnels», un thème auquel beaucoup peuvent s’identifier en raison de l’isolement que l’année dernière a apporté.

«Un manque de lien social a des effets très tangibles sur notre santé et notre bien-être», a écrit le Dr William Shrank, médecin-chef chez Humana, pour USA TODAY en octobre. « En raison de la distanciation sociale du COVID-19, nous sommes tous plus conscients des effets négatifs de l’isolement social. »

Lorsqu’il s’efforce d’effectuer des vérifications intentionnelles et significatives, Harari dit que «la pratique rend parfait».

«Plus nous nous efforçons d’admettre nos faiblesses ou d’admettre avoir besoin d’aide, plus nous devenons à l’aise pour exprimer le besoin», dit-il.

Lorsqu’ils cherchent de l’aide, Harari encourage les gens à communiquer clairement leurs difficultés, comment le problème les affecte et le résultat qu’ils souhaitent. Par exemple, recherchez-vous un soutien émotionnel et verbal? Ou préférez-vous des conseils?

«De nombreuses erreurs de communication surviennent souvent lorsque nous n’exprimons pas le résultat souhaité, alors n’hésitez pas à être direct», conseille-t-il.

Contributeur: Jessica Guynn

