Dans un tweet hilarant impliquant un chat de compagnie, un propriétaire a partagé une histoire amusante que nous n’avons tous entendue que comme excuses dans les salles de classe. Dans un tweet, un étudiant qui venait de recevoir son diplôme a partagé la photo de son diplôme déchiré et les utilisateurs de Twitter, pour la plupart des propriétaires d’animaux, racontent sa situation.

Ils partagent également leur propre version des histoires similaires.

Atif Adlan Bin Mohd Hanafiah venait de terminer son baccalauréat avec spécialisation en finance, comptabilité et gestion en juillet de cette année. Il avait récemment reçu le certificat de fin d’études. Mais sa célébration a été interrompue à mi-chemin par son nom de chat de compagnie Mika, qui a mâché son certificat.

D’après les photos qu’il a partagées, le chat ne semble pas avoir de culpabilité à ce sujet.

L’incident a déclenché une chaîne de réactions de la part des propriétaires d’animaux de compagnie du monde entier qui ont partagé leurs propres histoires hilarantes relatables de leur animal de compagnie en train de ronger des papiers et des documents importants. Sur une photo qu’il a partagée, le diplôme de fin d’études de Hanafiah de l’Université de Nottingham peut être vu mâché dans le coin inférieur droit.

« Mon chat a mangé mon diplôme !!!! » il a partagé sur Twitter avec une photo de son certificat, qui, heureusement, n’a pas été beaucoup endommagé. L’incident s’est produit le 21 décembre et il a collecté jusqu’à 4 lakh likes, plus de 73000 retweets et environ 2000 commentaires. Il a été partagé sur plusieurs plateformes de médias sociaux.

«De tous les papiers inutiles dans ma chambre, il a mangé mon putain de diplôme wtf !!! c’est comme s’il savait putain », a-t-il écrit dans des commentaires. Les dégâts n’étaient pas trop graves selon la photo qu’il a partagée. Beaucoup pourraient s’identifier à sa douleur, tandis que d’autres racontaient des blagues hilarantes sur l’incident. De nombreux mèmes ont également été partagés.

«Chat coupable en question», a-t-il écrit en légende d’une photo de son chat Mika qui semble apprécier son jouet moelleux et se moquer de son propriétaire.

Un utilisateur a mentionné comment son chien de compagnie avait fini par mâcher sa carte de sécurité sociale.

«Je l’aime l’embrasse pour moi», a déclaré un autre utilisateur. L’un des utilisateurs a également mentionné le rire du chat, qui avait l’impression de se moquer du propriétaire. « Il est comme » se sentir mignon aujourd’hui pourrait mettre fin à certaines carrières « et il l’a fait », a plaisanté un autre internaute.

L’expression du chat semble se moquer de son propriétaire et est applaudie par beaucoup. «On dirait qu’il en rit», lit-on dans un commentaire.