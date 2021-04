La conversation du PRINCE Harry et William est la «première étape» pour réparer leur relation que «le prince Philip aurait souhaité», a déclaré un initié royal.

Les frères en conflit ont parlé pendant deux heures après les funérailles du duc d’Édimbourg samedi – suscitant l’espoir que leur faille puisse être guérie.

🔵 Lisez notre Blogue en direct des funérailles du prince Philip pour les dernières mises à jour

Harry et William ont été séparés par leur cousin alors qu’ils se dirigeaient vers la chapelle – mais ont ensuite été rejoints par Kate alors qu’ils discutaient ensemble

Les frères avaient été délibérément séparés pendant la procession une heure plus tôt Crédits: Getty

Le prince Philip, décédé à 99 ans, « aurait voulu » que les frères se réconcilient, prétend-on Crédit: AP

Cela a marqué la première conversation face à face de Will et Harry depuis l’interview explosive de Megxit et des Sussex avec Oprah Winfrey le mois dernier, au cours de laquelle Harry a déclaré que sa relation avec son frère était «spatiale».

Mais samedi, des millions de personnes qui ont regardé la télévision ont vu les frères en guerre se parler alors qu’ils marchaient côte à côte loin de la chapelle St George – après avoir été délibérément séparés pendant la procession une heure plus tôt.

Une source a déclaré à Richard Kay du Daily Mail: «Nous sommes au début, mais vous espérez que c’est exactement la première étape que Philip aurait souhaité.»

Il vient comme:

Harry, 36 ans, a fait le voyage de 5400 km au Royaume-Uni la semaine dernière pour s’assurer qu’il pouvait assister aux funérailles de son grand-père.

Son épouse Meghan Markle, 39 ans, avait voulu y assister, mais son médecin lui a déconseillé de voyager car elle est enceinte de leur deuxième enfant.

Après le service télévisé, Charles a également eu des entretiens privés avec ses fils en guerre loin des caméras – suscitant l’espoir que leur faille dévastatrice pourrait être guérie.

Le prince de Galles, qui mènera des discussions sur l’avenir de la monarchie après la mort du prince Philip, voudrait également que Will soit à l’avant-garde de toute tentative de réconciliation.

Les princes William et Harry ont été séparés par Peter Philips lors du cortège funèbre Crédits: Getty

Le duc de Sussex pourrait maintenant rester pour le 95e anniversaire de la reine ce mercredi.

Ingrid Seward, rédactrice en chef du magazine Majesty, avait précédemment affirmé qu’Harry retournerait aux États-Unis dans les 24 heures suivant les funérailles, avant que la duchesse ne soit en congé de maternité.

Mais les frères seraient « désireux de passer du temps ensemble en famille » après les funérailles de leur grand-père – et une source royale a déclaré au Telegraph que les deux voulaient montrer leur soutien à la reine.

C’est le début mais vous espérez que c’est exactement la première étape que Philip aurait souhaité Une source royale

Harry a également déclaré qu’il rejoindrait son frère aîné pour le dévoilement de la statue commémorative de la princesse Diana au palais de Kensington.

Pendant ce temps, les membres de la famille royale ont «convenu d’une rotation» pour rendre visite à la reine avant son anniversaire alors qu’elle pleure pour son mari.

Les membres de la famille visiteront à tour de rôle la reine Elizabeth pour des promenades à Windsor avec ses deux nouveaux chiots corgi

La reine, qui fête ses 95 ans le 21 avril, a déclaré qu’elle «se débrouillait» après avoir assisté aux funérailles de son mari dévoué depuis 73 ans samedi.

Elle a été aperçue dimanche en train de quitter le château de Windsor dans une Jaguar verte.

Le plan de soutien à la reine aurait été formé par les personnalités féminines de la famille, notamment sa fille la princesse Anne, les belles-filles de la duchesse de Cornouailles et la comtesse de Wessex, soutenues par la duchesse de Cambridge.