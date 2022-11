Le chat du magasin ne peut pas revenir, selon l’autorité sanitaire de Vancouver

Top Ten Produce du quartier West Point Grey de Vancouver perd un membre de son personnel bien-aimé.

Bien qu’il ne soit pas officiellement employé par l’épicerie, Mickey le chat y est un incontournable depuis deux ans, patrouillant dans les allées à la recherche de souris et appréciant l’affection des clients.

Mais après que quelqu’un a signalé Mickey à la province, Vancouver Coastal Health a rendu visite au magasin.

Les inspecteurs ont dit que Mickey n’était pas autorisé à être là.

“Il est juste là pour tout – une thérapie pour nous tous en cette période remplie d’anxiété”, a déclaré Matthew MacDonald, directeur général de Top Ten depuis 21 ans.

“Et surtout, il est antiparasitaire.”

MacDonald dit que lorsqu’un ami lui a dit qu’elle ne pouvait plus s’occuper de son chat pendant la pandémie, il a pensé que Mickey pourrait l’aider à faire face à une infestation de souris.

“Lorsque nous l’avons eu pour la première fois, il avait très peur des gens”, a déclaré MacDonald. “Il grognerait sur tout le monde.”

Mais au fur et à mesure que Mickey se sentait plus à l’aise, il s’est fait des amis et a pris plus de responsabilités.

Matthew MacDonald est le directeur général de longue date de Top Ten Produce. Il dit que c’est “dévastateur” de voir Mickey devoir quitter le magasin. (Mike Zimmer/CBC)

“Il y a un tas de boîtes de soda fermées devant. Il est généralement en train de se détendre là-bas sur les boîtes, en train de dormir”, a déclaré Dorota Mann, qui fait ses courses chez Top Ten depuis environ 10 ans.

Mann dit que Mickey est particulièrement populaire auprès de ses enfants adultes et qu’elle ne voit aucun problème à ce qu’il traîne.

“Il est vraiment sympathique, donc tout le monde aime lui donner des gratouilles”, a-t-elle déclaré.

“C’est un peu une célébrité.”

VCH dit que les chats ne peuvent pas être dans les entreprises alimentaires

Dans une déclaration à CBC, Vancouver Coastal Health a confirmé avoir reçu une plainte et effectué une inspection de Top Ten Produce. Un porte-parole a déclaré qu’au lieu de donner un ordre, les inspecteurs ont fourni au propriétaire du “matériel pédagogique”.

Les gens qui achètent au Top Ten Produce disent que Mickey est devenu une célébrité locale, bien qu’il ne semble pas effrayé par toute l’attention. (Mike Zimmer/CBC)

« L’exploitation de locaux destinés aux aliments en Colombie-Britannique est une activité réglementée en vertu de la Loi sur la santé publique et un exploitant ne doit pas autoriser la présence d’animaux vivants sur les lieux », lit-on dans la déclaration, expliquant que l’utilisation d’animaux vivants ne fait pas partie intégrante des programmes de lutte antiparasitaire.

VCH dit comprendre l’importance des animaux de compagnie et des animaux pour la santé mentale et le bien-être des gens, mais son équipe de protection de la santé travaillera avec le magasin pour s’assurer qu’il respecte la loi.

MacDonald soutient que Top Ten n’est pas un restaurant et n’a pas de nourriture ouverte, mais dit qu’il n’a d’autre choix que de garder Mickey hors du magasin pour le moment.

Les clients poussent Mickey à rester

Emily Black est étudiante à la maîtrise à l’Université de la Colombie-Britannique et magasine régulièrement chez Top Ten.

“Mon appartement n’autorise pas les animaux domestiques”, a-t-elle déclaré. “J’étais tellement excitée d’avoir un ami à quatre pattes dans le quartier à qui je pourrais venir rendre visite [and] J’ai entendu des choses similaires de la part d’autres personnes du quartier.”

Black dit que lorsqu’elle a entendu parler du sort de Mickey, elle est allée sur le “chemin de la guerre”, en publiant sur les réseaux sociaux et en attirant beaucoup d’attention sur un fil Vancouver Reddit, où elle est allée chercher des suggestions sur la façon d’aider le magasin à le garder.

Emily Black, étudiante à la maîtrise à l’Université de la Colombie-Britannique, s’est rendue sur Reddit, Twitter et d’autres forums en ligne pour essayer de trouver un moyen pour que le chat puisse rester dans son marché local. (Mike Zimmer/CBC)

“Je ne le vois pas du tout comme un risque pour la santé”, a-t-elle déclaré. “Il est très propre.

“Je préférerais de loin avoir Mickey dans les parages plutôt que de voir ma nourriture envahie par des souris. Et il est tellement important pour la communauté.”

L’avocate en droit animalier Victoria Shroff a déclaré que le meilleur moyen potentiel de ramener Mickey était de maintenir un dialogue constructif avec l’autorité sanitaire et de suggérer des alternatives possibles, où il pourrait être dans une sorte d’enclos mais loin de la nourriture.

“Je pense qu’ils doivent examiner très attentivement l’avertissement spécifique qu’ils ont reçu … et voir ce qu’ils peuvent faire”, a déclaré Shroff dans une interview.

“Et peut-être aussi parler avec les autorités sanitaires et voir, y a-t-il une possibilité d’exception?”

MacDonald dit qu’il laissera désormais Mickey dans sa maison voisine, bien que son ami félin ait tendance à retourner à l’épicerie chaque fois qu’il sort.

“Ce qui est triste, c’est que je pense qu’il est vraiment connecté avec les gens”, a déclaré MacDonald. “Vous pouvez dire que c’est comme chez lui maintenant.

“Le voir partir est assez dévastateur.”