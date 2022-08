Le chat d’extérieur : mascotte de quartier ou menace ?

Les amoureux des chats les trouvent charmants. Les écologistes de la faune et les amoureux des oiseaux voient des tueurs à fourrure et les blâment pour le déclin de la population d’oiseaux et la mort d’un nombre incalculable de campagnols, de tamias et d’autres petits animaux.

Ce que vous pensez des chats d’extérieur peut également dépendre de l’endroit où vous vous trouvez dans le monde. Aux États-Unis, environ 81% des chats domestiques sont gardés à l’intérieur, selon une étude démographique de 2021 sur les chats de compagnie. Mais ailleurs, il peut être beaucoup plus courant de les laisser errer. Au Danemark, seulement 17 % des chats sont strictement des animaux de compagnie d’intérieur, selon la même étude. En Turquie, il est si courant que les chats sauvages entrent et sortent librement des cafés, des restaurants et des marchés qu’un documentaire a été réalisé sur le phénomène. En Pologne, ils ont récemment été qualifiés d'”espèces exotiques envahissantes”.