Le chat devient hostile après que Pitbull l’ait choyé

Les instincts naturels des chats et des chiens les amènent à avoir de nombreuses interactions antagonistes. Ce duo d’animaux de compagnie ne fait pas exception. Dans une vidéo publiée sur la communauté “Merde, c’est intéressant” de Reddit, on peut voir un chat et un chien allongés ensemble sur le canapé. Le Pitbull commence d’abord à lécher le visage du chat, qui n’en a pas. Le caracal se retourne et griffe le chien. Après tout, sifflant et attaquant, le Pitbull finit par céder et se couche à l’autre bout du canapé. Internet est en ébullition à cause du soupir qu’il laisse échapper. Jetez un œil au clip ici:

Toute la communauté Reddit est sûre que Caracal n’est pas censé être là. Ils sont sûrs que ce ne sont pas le chat et le chien qui sont les vrais animaux de compagnie ici. Mais le chat a un chien de compagnie et un humain de compagnie. Certains ont fait remarquer que même si le Caracal est un animal exotique, il est dangereux d’en avoir un dans les maisons. Un commentaire disait : « Les caracals sont énervés tout le temps. Je n’en ai jamais vu un d’accord avec la situation actuelle. Il siffle toujours et fait ce cri subsonique.

“Ce n’est pas un animal de compagnie. C’est un animal sauvage et il va jeter un œil sur ces choses », a écrit un autre utilisateur.

Quelques-uns riaient de la réaction du Pitbull. Un utilisateur a commenté: “Comment il soupire profondément comme les chats qui agissent comme des fous quand c’est lui qui a tout commencé lol, j’étais comme” Non, il n’a pas expiré comme ça “”

Pendant ce temps, quelques utilisateurs ont commenté que le félin était juste mal compris. Ils ont mentionné que ce n’était pas seulement le chien qui essayait de jouer. Le chat était sur le dos, le ventre exposé et détendu. Un autre a mentionné: “Ouais, ils n’ont pas le trait évolué que les chats domestiques font de la communication par miaulement, littéralement tout ce qu’ils savent, ce sont des grognements de violence.”

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici