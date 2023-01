Le chat de Twitter est tout au sujet de l’attitude jamais satisfaite des mères Desi

Les mamans Desi ont une chose en commun et c’est leur attitude “jamais satisfaite” ! Pourquoi est-ce qu’ils continuent à s’enraciner pour ‘Ghar ka Khana‘ tandis que ‘Ghar ki Shaadi‘ prend un derrière ? Pourquoi ne sont-ils pas contents quand leurs enfants mangent moins et s’inquiètent-ils quand ils mangent plus ? Il y a des questions sans fin liées aux mères brunes et encore plus de réponses à chacune d’elles car à la fin ‘Maa à Maa hai’. Bien que le sujet reste hors du débat, certains utilisateurs de Twitter ont tenté de creuser quand un homme a partagé le commentaire sarcastique de sa mère sur son (ou peut-être pas) mariage.

S’adressant au site de micro-blogging, un utilisateur nommé Rishi Iyengar a tweeté : “Mes parents ont assisté à un mariage hier que ma mère a dit être” le plus beau mariage que j’aie jamais vécu “.” A quoi, a-t-il ajouté, “Je me suis marié il y a moins d’un an…” (Détruit, puis et là !)

Mes parents ont assisté à un mariage hier que ma mère a dit être “le plus beau mariage que j’aie jamais vécu”. Je me suis marié il y a moins d’un an… – Rishi Iyengar (@Iyengarish) 5 janvier 2023

les attentes brunes ne sont pas atteintes.. encore une fois – saniya plus (@saniyamore) 6 janvier 2023

Cela a déclenché une conversation sur la façon dont les mères indiennes ont tendance à trouver les «domaines opposés» attrayants sans jamais être satisfaites des leurs. Certains ont même partagé leurs propres expériences lorsque l’un d’eux a écrit: «Je ressens cela. Ma mère a dit un jour à ma tante, devant moi, qu’une autre fille de ma classe était la plus belle fille de notre bal de présentation de 10e année… Je suis content qu’elle n’ait pas eu d’autre mariée avec qui me comparer le jour de mon mariage !” “Si cela peut vous consoler, ma femme a dit cela à propos de tous les mariages auxquels nous avons assisté ensemble au cours de nos 44 années de mariage. Je ne pense pas que ce soit réellement une comparaison », a déclaré un autre.

Je sens ça. Ma mère a dit un jour à ma tante, devant moi, qu’une autre fille de ma classe était la plus belle fille de notre bal de présentation de 10e année… 😵‍💫 Je suis contente qu’elle n’ait pas eu d’autre mariée avec qui me comparer sur le jour de mon mariage!— Cass Dalgleish (@cassdalgleish) 7 janvier 2023

Si cela peut vous consoler, ma femme a dit cela à propos de tous les mariages auxquels nous avons assisté ensemble au cours de nos 44 années de mariage. Je ne pense pas que ce soit réellement une comparaison. ; )— davemammen (@davemammen) 7 janvier 2023

Les gens ont également décrit le scénario réaliste des mariages indiens et ont expliqué: «Eh bien… il y a de fortes chances que votre mariage ait été une corvée et qu’elle jouait l’hôte. C’est pourquoi peut-être. Un autre utilisateur a souligné: “Le plus beau mariage dont elle a pu profiter au lieu de s’assurer que tout le monde en profite”, tandis que le troisième a commenté: “Les familles directes sont toujours trop occupées dans les mariages pour en faire l’expérience. Ils vivent toujours plus le mariage d’une tierce personne parce qu’il n’y a rien d’autre à faire que de le vivre. Certains ont même souligné à quel point les mères sont toujours honnêtes et parfois « brutales ».

Le plus beau mariage dont elle ait pu profiter au lieu de s’assurer que tout le monde profite – Dr SareeDon (@DrPyaricetamoI) 6 janvier 2023

Les familles directes sont toujours trop occupées dans les mariages pour en faire l’expérience. Ils vivent toujours le mariage d’une tierce personne plus parce qu’il n’y a rien d’autre à faire que d’en faire l’expérience.— Shishir Sant (@shishirsant) 6 janvier 2023

Pas seulement avec des saris. C’est une chose générale chez les femmes de trouver les choses attrayantes dans le domaine opposé. 🙂— jeffs (@jeffrycopps) 6 janvier 2023

😁 les mamans sont brutales et naturellement sarcastiques— Yarli (@alwaysyarli) 6 janvier 2023

Ghar ki shaadi dal barabar.— Subham Bhattacharjee (@subhaminion) 6 janvier 2023

Donnez-lui au moins le mérite d’être honnête 🙂 – vineetha mokkil (@VineethaMokkil) 6 janvier 2023

C’est juste comment les choses sont ou peut-être comment Desis voit ses propres mariages familiaux ! Mais, au final, les mamans indiennes ne se contentent-elles jamais de rien ? Ou s’en tiennent-ils simplement à “Ghar ki shaadi dal barabar”?

