Le chat de Taylor Swift, une figure politique à part entière

Dans ses bras

Et soudain, Benjamin Button refit parler de lui. Non pas le héros de Francis Scott Fitzgerald, incarné à l’écran par Brad Pitt en 2008, mais le chat de Taylor Swift. Le 10 septembre, la star mondiale a pris position en faveur de Kamala Harris, la candidate démocrate à la présidentielle américaine à l’issue du débat organisé sur ABC, déclenchant la colère de Donald Trump qui postait « JE DÉTESTE Taylor Swift ! » le dimanche suivant. Sur Instagram, elle s’est alors affichée avec son ragdoll, une espèce originaire des Etats-Unis, signant son post « Taylor Swift, femme à chat sans enfants » (« Dame aux chats sans enfants »). Sans même le nom, l’artiste de 34 ans aux 284 millions de followers répond à JD Vance, le colistier du candidat républicain. Dans une vidéo de 2021, qui a refait surface en juillet, il utilisait ce stéréotype de la vieille fille pour désigner des démocrates, dont Kamala Harris, qu’il jugeait « Malheureuses dans leur vie ».

Chouchou des swifties

Benjamin Button avait déjà vécu son heure de gloire en 2023 : enroulé façon boa autour du cou de la chanteuse, il avait fait une des couvertures du magazine Temps quand sa maîtresse y avait été sacrée « personnalité de l’année ». Le chat à la fourrure touffue et aux yeux bleus est un des chouchous des swifties – les fans de l’artiste – qui lui ont offert sa propre page sur Swiftipedia, un site consacré à la native de Pennsylvanie. Taylor Swift est folle de ses trois chats qu’elle expose sous toutes leurs coutures sur ses réseaux sociaux, souvent avec le hashtag #catlady, et qu’elle intègre parfois à ses clips. Le ragdoll est le plus jeune d’entre eux. Elle l’a adopté en 2019 après avoir fait sa connaissance sur le tournage de son morceau MOI !, où le chaton devait faire une apparition.

Toutes griffes dehors

Taylor Swift n’est pas la première à dénoncer les propositions de JD Vance, mais elle le fait avec un sens de la communication bien aiguisé. Celle qui a commencé dans la musique country transforme son chat, animal autrefois associé au paganisme et à la sorcellerie, en symbole. A l’image de certaines suffragettes américaines qui se sont réappropriées, au début du XXet siècle, la figure du chat utilisée par la propagande antivote des femmes, le trentenaire opère un retour pour incarner la femme libre et autonome – n’en déplaise aux grincheux. « J’ai appris et maintenant il est temps pour moi de retirer le ruban adhésif que j’avais sur la bouche », disait-elle dans Mademoiselle Américaine, un documentaire diffusé sur Netflix en 2020.

