Le «chat de garde» est crédité d’avoir empêché un vol potentiel

BELDEN, Miss – Un homme du Mississippi a déclaré que son chat de compagnie avait aidé à empêcher un vol chez lui, et il attribue au calicot le mérite de lui avoir peut-être sauvé la vie.

La tentative de vol a eu lieu entre 2 h 30 et 3 heures du matin le 25 juillet, a déclaré Everitt. Il a d’abord été réveillé par les miaulements de Bandit dans la cuisine. Puis, elle a couru dans la chambre, a sauté sur le lit et a commencé à lui retirer la couette et à lui griffer les bras. Everitt savait que quelque chose n’allait pas.