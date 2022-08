Le «chat de garde» est crédité d’avoir empêché un vol potentiel

BELDEN, Miss (AP) – Un homme du Mississippi a déclaré que son chat de compagnie avait aidé à empêcher un vol chez lui, et il attribue au calicot le mérite de lui avoir peut-être sauvé la vie.

Bandit, un chat de 20 livres (9,1 kilogrammes), vit avec son propriétaire à la retraite Fred Everitt dans la banlieue de Tupelo à Belden. Lorsqu’au moins deux personnes ont tenté de pénétrer par effraction dans leur maison commune la semaine dernière, le chat a tout fait pour alerter Everitt du danger, a-t-il déclaré au Northeast Mississippi Daily Journal.

“Vous entendez parler de chiens de garde”, a déclaré Everitt, 68 ans. “C’est un chat de garde.”

La tentative de vol a eu lieu entre 2 h 30 et 3 heures du matin le 25 juillet, a déclaré Everitt. Il a d’abord été réveillé par les miaulements de Bandit dans la cuisine. Puis, elle a couru dans la chambre, a sauté sur le lit et a commencé à lui retirer la couette et à lui griffer les bras. Everitt savait que quelque chose n’allait pas.

“Elle n’avait jamais fait ça auparavant”, a déclaré Everitt. “Je suis allé, ‘Qu’est-ce qui ne va pas chez vous?'”

Everitt s’est levé pour enquêter et a vu deux jeunes hommes devant sa porte arrière. L’un avait une arme de poing et l’autre utilisait un pied de biche pour essayer d’ouvrir la porte, a-t-il dit.

Everitt a déclaré qu’au moment où il a récupéré une arme de poing et est retourné dans la cuisine, les intrus potentiels s’étaient déjà enfuis. Everitt a déclaré au journal qu’il n’avait pas appelé la police.

Il a dit que la situation aurait pu être différente sans Bandit.

“Cela ne s’est pas transformé en une situation de confrontation, Dieu merci”, a déclaré Everitt. “Mais je pense que c’est seulement à cause du chat.”

Everitt a adopté Bandit de la Tupelo-Lee Humane Society il y a quatre ans.

The Associated Press