Le chat copilote GitHub est désormais généralement disponible

Chat copilote GitHubun outil de codage basé sur le langage naturel, est désormais généralement disponible, selon une annonce récente de GitHub. L’outil, une partie de Copilote GitHubest conçu pour élever le langage naturel au rang de langage de programmation universel.

Chat copilote GitHub, alimenté par GPT-4, est un assistant d’IA contextuel adapté aux scénarios de développement. Il offre des conseils en temps réel aux développeurs sans quitter leur environnement de développement intégré (IDE), les aidant dans des tâches allant de l’explication de concepts de codage complexes à la détection de vulnérabilités de sécurité et à l’écriture de tests unitaires.

L’outil est généralement disponible pour Visual Studio Code et Visual Studio, et est accessible à tous les utilisateurs individuels de GitHub Copilot. Les administrateurs d’entreprise et d’organisation peuvent accorder l’accès à Copilot Chat en activant le paramètre pour leurs utilisateurs. Il est également disponible gratuitement pour les enseignants, les étudiants et les responsables vérifiés de projets open source populaires. Les développeurs peuvent lancer Copilot Chat dans leur langue naturelle préférée, notamment l’allemand, le portugais et plus encore. Il est personnalisé pour chaque développeur, aligné sur ses pratiques de codage uniques, et est conçu pour aider les développeurs à innover rapidement.

GitHub Copilot Chat prend en charge la traduction transparente entre les langages de programmation, simplifiant les tâches telles que la standardisation du code, la rupture des monolithes et l’optimisation des performances. Les développeurs peuvent utiliser l’outil pour comprendre et traduire le code dans la langue cible, réduisant ainsi le besoin de réécriture et de transfert de logique. L’outil s’adapte aux pratiques de codage de chaque développeur et fournit une prise en charge en temps réel pour un large éventail de tâches de codage.

L’annonce comprend des informations des développeurs GitHub sur la manière dont ils exploitent Copilot Chat dans leurs flux de travail. Les exemples cités utilisaient Copilot Chat pour traduire une application JavaScript en Java puis en C#. L’outil a facilité le processus en générant des résultats de haute qualité et en aidant à la génération de tests unitaires. Un autre a souligné l’utilisation de Copilot Chat pour convertir rapidement le code entre différentes langues, permettant ainsi de gagner du temps lors de la recherche d’indicateurs de commande ou de syntaxe spécifiques. Et un troisième exemple mettait l’accent sur l’utilisation de Copilot Chat pour actualiser les pratiques de codage et permettre aux développeurs de se concentrer sur une réflexion plus large.

Geert Baeke, sur X (anciennement Twitter) cite également le succès de l’utilisation de Copilot Chat :

Je voulais tracer quelques intégrations sur un graphique 2D. Dans le passé, j’aurais dû chercher comment je dois effectuer la réduction de dimensionnalité, comment fonctionne matplotlib, quelles autres bibliothèques utiliser, et la liste est longue… Cela ne fait maintenant que quelques secondes dans le chat GitHub Copilot. Ce n’est peut-être pas optimal, mais il prend en charge mes données, donc c’est suffisant.

GitHub s’efforce d’intégrer l’IA à l’ensemble du cycle de vie du développement pour aider les développeurs à faire de leur mieux tout en appréciant le processus. Le guide pour débuter avec GitHub Copilot Chat est également fourni aux utilisateurs intéressés à explorer ses fonctionnalités.