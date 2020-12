Le rapport a été commandé par l’Agence danoise de protection de l’environnement fin novembre et a été préparé par le Service géologique du Danemark et du Groenland et l’Université technique du Danemark, a déclaré Radio4.

L’Agence danoise de protection de l’environnement n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

L’agence procède actuellement à des examens supplémentaires pour évaluer l’impact environnemental des tombes, y compris des sondes géophysiques et des forages. Il a déclaré mercredi qu’il attendait les résultats de ceux-ci au début de l’année prochaine.

Avant l’inhumation du vison mort, les autorités avaient déclaré que les enterrements ne poseraient aucun risque pour l’eau potable ou les zones protégées.

Les lieux de sépulture macabres, gardés 24 heures sur 24 pour éloigner les personnes et les animaux, ont suscité des plaintes de la part des résidents sur les risques potentiels pour la santé. Les journaux ont fait référence au « vison zombie ».