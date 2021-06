Le charme du prince Harry est de retour alors qu’il rencontre des Britanniques lors d’un événement

BRITS a eu un aperçu du «vieux prince Harry» aujourd’hui alors qu’il souriait et discutait avec des gens lors d’un engagement caritatif, a déclaré un expert royal.

Le commentateur royal Phil Dampier a déclaré que le duc de Sussex était revenu à lui-même lors de son apparition aux WellChild Awards – mais qu’il serait « nerveux » à propos du dévoilement de la statue de sa mère, la princesse Diana, demain.

Le prince Harry a rencontré des familles aujourd’hui à Kew Gardens, à Londres Crédit : Thousand Word Media Ltd

La présence de Harry à la cérémonie a ravi les familles et les soignants

C’est arrivé un jour avant qu’il ne retrouve le prince William pour le dévoilement d’une statue de la princesse Diana Crédit : Getty

La cérémonie, qui a eu lieu à Kew Gardens cet après-midi, était initialement prévue pour septembre, mais les organisateurs ont autorisé Harry à y assister après avoir appris qu’il serait au Royaume-Uni.

Une source a déclaré au Sun que l’apparition surprise d’Harry s’était « très bien passée » et que le duc s’était « assuré de passer du temps à parler au plus grand nombre d’enfants et de leurs familles » ainsi qu’aux soignants qui y ont assisté.

Phil Dampier, qui a écrit Royally Suited: Harry and Meghan in Their Own Words, a déclaré que son enthousiasme pour la charité et la facilité avec laquelle il se mêlait aux invités était une « explosion du passé ».

SOUFFLE DU PASSÉ

Il a déclaré à The Sun Online : « Cela nous rappelle le vieux Harry. Il a toujours été très bon avec les enfants et il a toujours été très bon avec les personnes handicapées.

« J’ai toujours pensé qu’il était le plus heureux et le plus naturel lorsqu’il traitait avec les gens et les aidait.

«C’est une grande perte pour la famille royale qu’il ne fasse plus ces choses. C’est agréable de le voir les faire à l’occasion mais cela nous rappelle que ça va malheureusement être un événement rare.

«Au fond, il y a probablement une partie de l’ancien Harry là-bas et nous pourrions en avoir vu une partie aujourd’hui.

« Il se soucie toujours de ces causes, mais malheureusement, il a eu du mal à s’impliquer dans beaucoup de ces choses lorsque lui et Meghan ont décidé de quitter la famille royale. »

Il a posé pour des photos avec les lauréats Crédit : Thousand Word Media Ltd

Harry et Meghan lors de leur interview explosive avec Oprah Winfrey Crédit : Reuters

Le prince Harry s’entretient avec Ed Sheeran et Anne-Marie lors de l’événement Crédit : Thousand Word Media Ltd

M. Dampier a déclaré que les fiançailles de WellChild « s’emboîtent assez bien » dans l’événement de demain, qui verra le prince Harry dévoiler une statue de sa mère Diana aux côtés de son frère William.

Les frères en conflit ne se sont pas rencontrés en personne depuis les funérailles du prince Philip plus tôt cette année. Lors de son interview avec Oprah en mars, Harry a déclaré que sa relation avec son William était « l’espace ».

Les frères ont commandé conjointement la statue de leur mère en 2017 – l’année du 20e anniversaire de sa mort dans un accident de voiture – lorsque leur relation était dans un meilleur endroit.

La famille proche de Diana rejoindra les frères demain pour l’inauguration dans le Sunken Garden du palais de Kensington.

» CE SERA TENDU «

M. Dampier a poursuivi: «Je suis sûr que Harry sera nerveux à propos de demain et je suis sûr que ce sera un événement assez tendu.

«Nous connaissons tous l’histoire selon laquelle ce sera la première fois qu’il verra William depuis les funérailles de Philip et il est clair qu’ils auront beaucoup de choses à dire.

« Tout le monde sera fasciné de voir à quoi ressemble le langage corporel entre eux.

« Harry a beaucoup changé au cours des trois ou quatre dernières années après s’être marié et être devenu père – tout comme beaucoup de gens changent.

« Mais s’il est capable de se tailler une autre niche et de guérir les blessures de la famille… seul le temps nous le dira.

« Demain sera une énorme opportunité de voir dans quelle direction il va. »

Harry a eu des entretiens privés avec le prince William et son épouse Kate pour « purifier l’air » face à face à son retour au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Phillip en avril.

C’était la première fois qu’il voyait sa famille depuis son entretien explosif avec Oprah Winfrey en mars dernier, au cours duquel il a fait une série de déclarations explosives sur les Royals.

Peu de temps après son retour en Amérique pour être avec Meghan, qui était enceinte à l’époque. Elle a donné naissance plus tôt ce mois-ci à sa fille Lilibet.

Le mémorial sera révélé demain – à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana Crédit : Getty