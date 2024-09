Le charme d’antan rencontre le confort moderne à Oak Bay

Le 3255 Norfolk Road est un joyau architectural du 21e siècle qui respire le romantisme du style Arts and Crafts.

FAITS EN BREF :

3255, chemin Norfolk

Env. 4 967 pieds carrés

5 chambres, 5 salles de bains

Inscrit pour 5 999 999 $

Nichée dans une canopée de chênes de Garry sur Norfolk Road à Uplands se trouve une maison spacieuse et pleine de caractère qui respire le charme d’antan.

« Il y a eu un réel effort pour donner une certaine authenticité à cette maison et pour y apporter du charme et du mystère, des choses qui autrement viendraient avec le temps, beaucoup de temps ! explique Russell Treloar, qui a conçu la maison de cinq chambres et cinq salles de bains créée par Method Built Homes. « Nous avons fait de notre mieux pour lui donner du caractère, de la chaleur et un sentiment d’appartenance. »

Dès que vous entrez dans le hall, il est clair que beaucoup d’efforts ont été déployés pour que tous les détails soient parfaits. Il y a un mur de fenêtres donnant sur la cour arrière et une superbe salle avec un plafond voûté de 18 pieds et des portes pliantes éclipse qui s’ouvrent sur la terrasse, faisant entrer l’extérieur. Ensuite, il y a le plafond à caissons dans la cuisine du chef haut de gamme. avec deux îlots et non pas un, mais deux poêles La Cornue (un à gaz, un à induction) ainsi que des appareils Wolf et Sub-Zero. La maison d’inspiration Arts and Crafts est un retour à un âge d’or de la construction, mais avec toutes les commodités modernes.

La cuisine et la salle à manger du chef. Platine Créative Ltée.



« La froide efficacité du design n’est pas quelque chose qui m’intéresse », déclare Russ. « Comment vous sentez-vous dans les espaces ? C’est ce qui me tient à cœur et l’idée que cette maison vous fasse ressentir quelque chose lorsque vous la traversez a motivé toute la conception.

Le parquet en chêne à larges planches à chevrons et les sols en marbre confèrent à la maison une élégance intemporelle. Et la conception en forme de H, avec la grande pièce et la cuisine à aire ouverte au cœur de la maison, est parfaite pour se divertir.

«C’est un aménagement très efficace pour une famille moderne, mais avec ce charme et cette chaleur d’antan», explique le constructeur Raj Sahota de Method Built Homes.

Une aile comprend deux chambres avec des salles de bains Jack et Jill entre elles et la salle à manger s’ouvrant sur la cuisine, donnant sur la canopée des arbres. La suite principale spacieuse occupe toute l’aile de l’autre côté avec un grand dressing avec des armoires en noyer du sol au plafond et une salle de bains lumineuse avec une lucarne au-dessus de la baignoire profonde, ainsi que l’un des trois foyers au gaz. . Mais le véritable atout est une chambre qui donne l’impression d’être à la cime des arbres.

La chambre principale donne sur une canopée de chênes Gary. Platine Créative Ltée.



« Nous voulions que la chambre s’ouvre et vous donne cette sensation d’espace et de luxe et l’une de nos principales décisions a été de vraiment travailler avec le décor afin que vous ayez cette expérience d’être dans la canopée des arbres », explique Russ. « Je pense qu’il y avait environ 18 chênes matures autour desquels nous devions planifier l’empreinte, ce qui était difficile mais important à faire pour conserver ce paysage établi. »

« C’est le meilleur projet auquel j’ai jamais participé du début à la fin et aussi l’un des projets les plus complexes et les plus difficiles », ajoute Raj Sahota, qui a travaillé avec la topographie du site plutôt que contre elle.

«Beaucoup de gens ont tendance à préférer les terrains plats et simples avec un patio accessible de plain-pied et je peux comprendre l’attrait de cela, mais cela n’apporte pas beaucoup de complexité ni beaucoup de nuances à la conception. Ici, le fait de devoir travailler sur un site très exigeant a offert de nombreuses opportunités.

La grande salle avec un plafond voûté de 18 pieds et des portes pliantes éclipse qui s’ouvrent sur le pont. Platine Créative Ltée.



Des opportunités comme une vue apaisante et pleine de nature depuis presque toutes les fenêtres (il y en a environ 130 plus une vingtaine de portes pour maximiser la vue et laisser entrer la lumière), ainsi qu’une grande intimité grâce aux arbres et à une haie de lauriers établie. Deux chênes de Garry spéciaux sont également devenus un élément phare de la conception.

« Nous avons eu cette idée pour l’entrée principale qui avait un chêne de Garry avec un caractère intéressant pour le mettre en valeur et l’éclairer la nuit », explique Russ. « Nous avons littéralement planifié sur le site cette ligne d’axe allant de ce chêne de Garry à celui de la cour et vous pouvez voir ces arbres depuis différents points de vue dans la maison, donc la conception comporte de nombreuses lignes qui ont été soigneusement conçues. »

La buanderie du niveau principal a même une vue. Au niveau inférieur, qui a également des plafonds de 10 pieds, il y a une salle multimédia, une autre chambre avec accès privé à l’extérieur qui pourrait être utilisée comme bureau, stockage de vin et une suite pour nounou ou belle-famille avec sa propre terrasse et buanderie privée.

La maison écologique dépasse également les normes de performance Step Code 3 et possède un extérieur en brique solide, ce qui donne encore plus de caractère à la maison.

« Brick représente un tel engagement », déclare Russ. « Il y a un sentiment de permanence et nous nous sommes vraiment battus pour cela dès le premier jour. »

L’un des autres grands traits de conception audacieux du tout début, en accord avec l’attrait du vieux monde, a été de ranger le garage double surdimensionné afin qu’il ne soit pas visible de la rue.

« Nous avons utilisé le paysage en pente à notre avantage et au lieu d’un grand garage donnant sur la rue, la maison possède une charmante porte cochère qui invite à la dépasser jusqu’au garage, qui ressemble davantage à une remise. Le pont repose sur cela », explique Russ. « Oak Bay a même fait venir son équipe de planification pour qu’elle le considère comme un modèle (pour les constructions futures), et au cours de toutes mes années, je n’en ai jamais entendu parler auparavant. »

Le garage double surdimensionné est niché pour conserver l’attrait du vieux monde. Platine Créative Ltée.



« Tous les voisins ont commenté le fait que nous n’avons pas modifié le caractère de la rue et que nous sommes restés dans l’empreinte du point de vue de la rue », ajoute Raj. « Tout le monde était très content de cela et nous n’avons eu aucun commentaire de la part d’Oak Bay, ce qui est probablement la première fois que cela se produit. »

L’approbation du permis de construire a encore pris un an en raison des retards liés au COVID-19, qui ont retardé la construction. La maison construite sur mesure a été achevée à la fin de l’année dernière et elle est actuellement sur le marché avec Jason Binab de The Agency, en attendant que quelqu’un en tombe amoureux.

« Il y a juste un sentiment de paix ici », dit Russ. « Cela m’a rendu vraiment fier en tant que designer. »

Cet article est tiré du numéro d’automne de Tweed.