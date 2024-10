Le chargeur sans fil 3-en-1 de Satechi est désormais plus rapide

Fabriqué à partir d’un mélange d’aluminium, de cuir végétalien et de silicone souple pour éviter que les appareils ne soient rayés, le chargeur est disponible à partir d’aujourd’hui sur le site Web de Satechi au prix de 129,99 $. C’est 10 $ plus cher que la version originale mais en plus de temps de charge potentiellement plus rapides, Satechi a également inclus quelques améliorations de conception sur le nouveau Trio.

Bien que le bloc semble mieux adapté à un bureau ou une table de chevet, Satechi affirme qu’il est également utile pour voyager, ne nécessitant qu’un seul câble USB-C et son adaptateur secteur 45 W inclus. Cependant, la nouvelle version du Trio est un peu plus épaisse que la précédente et quelques grammes de plus. Si vous recherchez un moyen pratique de charger trois appareils à la fois sur la route, la station de recharge sans fil MagGo 3-en-1 d’Anker est plus petite, plus légère et moins chertout en prenant également en charge des vitesses de charge sans fil de 15 W.