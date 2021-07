Le chargeur Samsung 65W PD décroche une autre certification

Les travaux en cours de Samsung sur un chargeur de 65 W ont déjà été bien documentés. Nous avons d’abord obtenu un certificat pour un EP-TA865 en septembre 2020, suivi de quelques prises de vue en direct de la brique en janvier de cette année. Et puis une autre certification en février. Nous avons maintenant un autre certificat officiel disponible pour l’appareil, cette fois avec l’aimable autorisation de l’autorité danoise UL (Demko).

Certificat UL (Demko) du chargeur Samsung 65W

Il concerne le même chargeur EP-TA865 et réaffirme à peu près toutes ses spécifications, déjà répertoriées par d’autres sources. Il n’est pas surprenant que le chargeur utilise USB Power Delivery, en plus de sa spécification PPS en option, et puisse fournir 65 W à une puissance standard de 20 volts et 3,25 A. L’unité peut également produire une sortie 5V, 9V et 15V, ce qui signifie qu’elle correspond à la norme générale PD et est un chargeur assez polyvalent, qui peut facilement être utilisé pour d’autres appareils, y compris certains ordinateurs portables.

Aux dernières nouvelles, Samsung teste la prise en charge de 65 W sur la famille d’appareils Galaxy S22, prévue au début de 2022. Les trois modèles, apparemment, si l’on en croit les rumeurs. Il y a encore de l’espoir que nous puissions voir la technologie 65W faire ses débuts sur le Galaxy Z Fold3 lors du prochain événement Unpacked du 11 août. Cependant, il convient de noter que des fuites ont déjà suggéré que le Z Flip3 – l’autre star de l’événement, s’en tiendra probablement à seulement 15 W de charge.

La question de savoir à quel point Samsung va être conservateur avec sa technologie de charge de 65 W est également assez valable, surtout après les brèves expériences de charge de 45 W de la société, avec le Galaxy Note 10+, dont nous avons prouvé qu’il n’offrait pas d’avantages substantiels par rapport à Charge 25W.

