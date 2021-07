Le chargeur MagDart de Realme fuit, il existe en deux variantes

L’autre jour, une liste sur EUIPO a révélé les plans de Realme pour publier une alternative Apple MagSafe appelée MagDart. Et maintenant, nous avons un assez bon aperçu du chargeur ou devrions-nous dire des chargeurs. Oui, Realme prépare non pas un mais deux pads MagDart.

L’un d’eux ressemble beaucoup au MagSafe d’Apple, il est donc probablement prudent de supposer qu’il offrira des vitesses de charge conservatrices. Cependant, le second est considérablement plus volumineux et montre ce qui semble être un évent de refroidissement juste en dessous du connecteur USB-C.

Cela signifie qu’il prendrait en charge certaines technologies sans fil à charge rapide, mais la source ne parle pas de puissance.

Peut-être que plus de détails officiels suivront bientôt et le rapport peut être indicatif des plans de Realme pour sortir un téléphone avec prise en charge de la recharge sans fil.

La source•