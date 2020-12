Le nouveau chargeur MagSafe Duo d’Apple est maintenant disponible à l’achat, mais sa vente est limitée aux États-Unis pour le moment. Le chargeur MagSafe Duo qui permet aux utilisateurs de charger simultanément deux appareils tels que l’iPhone et l’Apple Watch est également répertorié sur le site Web d’Apple Inde pour 13 990 Rs, bien que ses détails de disponibilité restent flous. Cependant, avec sa vente aux États-Unis, on peut s’attendre à la même chose pour le marché indien dans les prochains jours. Pour le moment, les clients Apple du pays peuvent acheter le chargeur MagSafe pour 4500 roupies qui permet le chargement sans fil, mais uniquement pour un appareil à la fois.

Bien que les chargeurs MagSafe, y compris MagSafe Duo, fonctionnent mieux avec les modèles d’iPhone 12, ils sont également compatibles avec les iPhones d’ancienne génération, c’est-à-dire les iPhone 8 et supérieurs. Avec le chargeur sans fil Duo, les utilisateurs peuvent choisir des appareils tels que l’iPhone 12 et l’Apple Watch ou les Apple AirPods et Apple Watch pour charger simultanément. Notamment, plusieurs YouTubers ont également démontré que le chargeur MagSafe fonctionne avec les téléphones Android tels que OnePlus 8 et Google Pixel 5, bien qu’il puisse offrir les meilleures performances. Apple a également révélé que le MagSafe Duo (et même le chargeur MagSafe) n’est pas livré avec un adaptateur USB à l’intérieur de la boîte.

Apple recommande aux utilisateurs d’acheter séparément un adaptateur secteur USB Type-C 20 W pour s’assurer que le chargeur MagSafe Duo fonctionne correctement. La société note que le chargeur MagSafe Duo connecté à un adaptateur secteur USB Type-C avec une sortie de 27 W fournirait une sortie de charge sans fil allant jusqu’à 14 W. Son emballage; cependant, inclut un câble USB Type-C vers Lightning d’un mètre. Les clients peuvent acheter leur propre adaptateur secteur USB Type-C 20 W pour Rs 1 900 ou des adaptateurs USB-C tiers.

Le site Web d’Apple Inde révèle également que le chargeur MagSafe Duo sera disponible à l’achat avec une option EMI à partir de 1636 Rs par mois. Apple a actuellement répertorié un tas d’accessoires MagSafe tels que le portefeuille en cuir pour iPhone avec MagSafe pour 5 900 Rs et l’étui en silicone pour iPhone 12 mini avec MagSafe pour 4 900 Rs – tous deux disponibles à l’achat. Pendant ce temps, le prix du chargeur sans fil MagSafe Duo aux États-Unis est fixé à 129 $, soit environ 9500 Rs en Inde.