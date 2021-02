Le chargeur d’alimentation USB de 65 W de Samsung a obtenu une autre certification – cette fois avec l’autorité allemande TUV SUD.

Le chargeur, numéro de modèle EP-TA865, a déjà été certifié en Corée du Sud et a été photographié. Nous savons qu’il prend en charge l’alimentation électrique programmable et peut recharger des appareils jusqu’à 20 V et 3,25 A (soit 65 watts).

Mais on ne sait pas quand ce chargeur sera disponible au grand public, ni quel appareil pourra profiter de sa puissance. La série Galaxy S21 prend en charge jusqu’à 25 W (avec l’adaptateur EP-TA800) et Samsung a l’adaptateur 45 W (EP-TA845) qui est actuellement assis à ne rien faire.

Peut-être que Samsung apportera une charge de 65 W à ses produits phares de l’automne – le Galaxy Note21 et / ou le Galaxy Z Fold3. Mais il est plus que probable que ceux-ci ne recevront pas de chargeur dans la boîte de toute façon, vous devrez donc acheter le chargeur speed-king séparément.

