Le chargement latéral de l’application iPhone arrive bientôt – mais ce n’est peut-être pas l’économie d’argent que vous espérez

Le mur numérique autour des iPhones, qui empêche les utilisateurs de télécharger sur leurs téléphones des logiciels non approuvés par l’App Store, est sur le point de se fissurer en Europe. Mais selon un nouveau rapport, Apple envisage déjà de combler les lacunes créées par les lois de l’Union européenne (UE), ce qui signifie que le chargement latéral pourrait ne pas être aussi gratuit que nous l’espérions.

Tout d’abord, revenons en avril 2022, lorsque l’UE – un ensemble de 27 pays européens, dont la France, l’Allemagne et l’Espagne – s’est mise d’accord sur la loi sur les marchés numériques. Il est entré en vigueur en novembre de la même année et vise à résoudre les problèmes liés au contrôle d’Apple sur les applications qui peuvent ou non être téléchargées sur les iPhones.

D’ici mars de cette année (2024), les plateformes devront se conformer aux exigences de l’UE sous peine de mesures disciplinaires.

La loi ne s’appliquera pas uniquement à Apple. Google (qui fabrique Android) et d’autres plates-formes devront également respecter les nouvelles règles, mais contrairement aux iPhones, les téléphones Android peuvent déjà installer des logiciels qui ne figurent pas sur le Play Store – la version Android de l’App Store d’Apple. À propos, cette pratique consistant à télécharger des applications à partir de sources autres que les magasins d’applications officiels est appelée chargement latéral.

Vous êtes sur le point de découvrir un nouveau Spotify si vous vivez dans l’UE. Celui où vous pouvez voir tous les prix d’abonnement, les promotions ou les offres, et même effectuer des achats, le tout de manière transparente au sein de l’application. Découvrez ce que cela signifie pour vous : https://t.co/j1hYRC3S5c pic.twitter.com/p1GDY6PNdd24 janvier 2024 Voir plus

Apple a farouchement défendu sa position anti-sideloading, affirmant que cela rendait les iPhones plus sûrs et relativement exempts de virus. Ses détracteurs – comme Spotify – qualifieront haut et fort son système d’anticoncurrentiel car l’App Store prélève jusqu’à 30 % de commissions sur tous les achats effectués par son intermédiaire et donne aux applications d’Apple un avantage injuste.

Selon un le journal Wall Street rapport (derrière un paywall), les plans actuels d’Apple lui donneront toujours la surveillance des applications téléchargées en dehors de l’App Store. De plus, il prévoit également de prélever des frais sur ces applications. Il n’y a donc peut-être pas beaucoup de différence entre les applications App Store et non-App Store.

Les détails n’ont pas encore été révélés, mais Apple sera très probablement en mesure de maintenir ce niveau de contrôle en ajoutant de nouvelles règles à son contrat de licence d’outil de développement. Vous avez besoin de ces outils pour développer des applications fonctionnelles pour iPhone, que vous les publiiez ou non via l’App Store. En modifiant le contrat de licence pour inclure les contrôles et restrictions qu’il impose normalement sur l’App Store, Apple pourrait se conformer aux nouvelles lois sans que la situation ne change beaucoup.

Votre écran d’accueil pourrait bientôt proposer des applications non App Store (Crédit image : Avenir | Alex Walker-Todd)

Comme pour toutes les fuites, nous devons prendre ce rapport avec des pincettes. Nous ne savons pas encore exactement quelle approche Apple adoptera, ni même si l’UE considérera cette approche divulguée comme conforme, mais l’histoire récente suggère qu’Apple fera le strict minimum possible.

Plus tôt cette année, Apple a été contraint d’autoriser les développeurs à diriger les utilisateurs d’applications vers des systèmes de paiement qui n’étaient pas celui d’Apple – celui qui prend actuellement 30 % de la plupart des paiements tiers effectués par son intermédiaire (les petites entreprises paient une commission de 15 %). Le kicker ? Apple imposera une commission de 27 % sur les paiements effectués via un système alternatif. Compte tenu des tracas et du peu d’incitation, de nombreux développeurs se sont plaints que cela ne changerait rien.

Pas européen ? Tu devrais toujours t’en soucier

Les modifications apportées à l’App Store pourraient ne pas être exclusives à l’UE (Crédit image : Shutterstock / BigTunaOnline)

Si vous êtes aux États-Unis ou dans un Royaume-Uni post-Brexit, vous vous demandez probablement ce que toutes ces affaires juridiques européennes ont à voir avec vous.

Eh bien, tout d’abord, ce ne serait pas la première fois qu’une action de l’UE affecterait l’iPhone pour tout le monde. Les modèles d’iPhone 15 n’ont changé de port USB-C qu’en raison de la législation européenne et des discussions dans les pays européens sur la réparabilité technologique qui ont amené Apple à lancer de manière préventive la réparation en libre-service partout.

Même si Apple décide de transférer numériquement ces modifications de l’App Store uniquement dans l’UE, il est probable que d’autres pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni envisageront de suivre cet exemple. Et si vous disposez de l’un des meilleurs services VPN installés, il est possible que vous puissiez faire croire à Apple que vous êtes dans l’UE et le forcer à vous donner accès à des logiciels non App Store.

Soyez donc à l’affût des changements dans la façon dont vous pouvez utiliser votre iPhone en mars, mais ne retenez pas votre souffle pour qu’ils soient trop substantiels.