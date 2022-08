Le charbon contre Wall Street – The New York Times

ARTS ET IDÉES

Retour aux années 80

Il y a quarante ans, un été a produit une série de titres de science-fiction classiques : « Blade Runner », « ET », « Tron », « Star Trek II : The Wrath of Khan » et « The Thing ». Ces films ont élargi le genre vers l’extérieur – dans l’horreur, le drame capiteux, les plats familiaux et les suites de franchise – de telle manière qu’ils se sentent toujours comme le modèle des superproductions d’aujourd’hui, écrit Adam Nayman dans The Times.