Le conglomérat de holding appartenant à l’État russe, Rostec, a publié des vidéos montrant un réservoir qui peut à la fois voler dans le ciel et nager dans l’eau. Le nom de ce réservoir est Sprut-SDM1. Il peut être parachuté sur le champ de bataille où le char, opéré par trois soldats de l’intérieur, peut combattre pendant la guerre.

La vidéo de 40 secondes montre le réservoir de 18 tonnes abandonné de l’avion et plusieurs parachutes s’ouvrant pour soutenir le réservoir dans les airs. Le char unique atterrit ensuite au sol. UNE Courrier quotidien Le rapport indique que le réservoir a été conçu de manière à pouvoir également nager dans l’eau. La vitesse maximale de ce réservoir dans l’eau est de quatre et demi mi / h, ce qui est atteint à l’aide de deux jets d’eau. Le réservoir peut parcourir 300 miles sans faire le plein.

Le char parachuté est peut-être léger mais sa puissance de feu peut être comparée à celle du T-90 russe. Pour le canon principal, le char a un total de 40 cartouches, missiles compris. Il dispose également d’un canon à âme lisse 2A75M de 125 mm et tire des munitions.

Le char, qui sera exploité par un équipage de trois personnes, a des missiles guidés qui peuvent attaquer des cibles même à trois milles de distance. Selon le rapport, l’équipage du char peut tirer sur des cibles qui se trouvent même à un kilomètre et demi.

On dit que le «réservoir volant et de natation» a été testé pour sa capacité à tirer tout en étant partiellement immergé dans l’eau. Ce test de Sprut-SDM1 aurait eu lieu en mer Noire. Il a également été testé dans les régions subtropicales et en Russie centrale.

Le rapport indique que Sprut-SDM1 a été testé à des températures aussi élevées que 104 degrés Fahrenheit et au début de l’année prochaine, le réservoir sera testé pour ses performances à basses températures. Selon le directeur industriel de Rostec, il devrait fonctionner même à -40 degrés Fahrenheit.

Un char similaire a été utilisé par les États-Unis qui a été introduit dans la guerre du Vietnam. Le char s’appelait M551 Sheridan, mais il a dû être progressivement éliminé car il était trop léger pour faire face au recul du canon principal et à l’humidité utilisée pour affecter son moteur.

Sheridan a été utilisé à nouveau pendant la guerre du Golfe et au Panama, mais a finalement été retiré en 2004 en raison des problèmes liés à son fonctionnement.

Le directeur industriel de Rostec a déclaré que bien que le char soit destiné aux parachutistes russes, il devrait également susciter l’intérêt des clients étrangers.